Frases da Janja: veja como pensa a esposa de Lula

Atual esposa do candidato petista afirma que quer “ressignificar” o papel de primeira-dama, caso vençam as eleições.

Socióloga e ativista política, Rosangela da Silva, conhecida como Janja, é a esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Algumas frases da Janja têm mostrado que, se o ex-presidente vencer a eleição, a nova primeira-dama será diferente da atual esposa de Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro. Janja demonstra ter um pensamento mais progressista e atua lado a lado do marido na campanha de 2022.

Frases da Janja Silva, esposa de Lula

“Lutamos por um país de paz, sem armas, onde as mulheres vivam sem medo. Esse é o Brasil da esperança que queremos. Estamos juntas.”

Após participar de um evento em homenagem a Débora Moraes, líder de movimento social que faleceu, em Porto Alegre, no dia 16 de setembro, Janja se manifestou em suas redes sociais. A esposa de Lula (PT) publicou a frase, logo após escrever que a bandeira do Brasil estaria vermelha por conta do “sangue de mulheres assassinadas”.

“Não tem princesa aqui. Só mulher de luta.”

Janja fez essa declaração em um comício com Lula no dia 8 de setembro. A frase veio como uma resposta a afirmação que Jair Bolsonaro (PL) havia feito um comentário em que dizia que os homens solteiros deveriam procurar uma princesa para se casar e, assim, deixariam de ser infelizes. A fala de Bolsonaro foi feita em seu discurso no Dia da Independência do Brasil, na Esplanada dos Ministérios, Brasília.

“Eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e de respeito. Não importa qual a religião qual o credo. A minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas nesses princípios.”

Em agosto desse ano, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, publicou um vídeo em suas redes sociais em que Lula (PT) estava em um evento em Salvador com grupos de religiões de matriz africana. A publicação de Michelle associava religiões como umbanda ou candomblé às “trevas”. Em resposta, Janja publicou a frase em seu Twitter defendendo todas as crenças.

“E tem um segredinho: vamos tentar ressignificar esse conceito de primeira-dama”.

Em agosto desse ano, Janja respondeu a um seguidor no seu Instagram afirmando que “Vamos trabalhar para eu me tornar essa primeira-dama que vocês esperam” e completou dizendo que quer “ressignificar” o conceito de primeira-dama.

“Bocejei na cara do inominável”

No debate da Band no domingo (16), Janja bocejou enquanto Bolsonaro (PL) fazia sua fala. Por conta de sua atitude, a esposa de Lula foi criticada nas redes sociais. Após receber as críticas, Janja escreveu em seu Twitter que havia bocejado, pois as falas do presidente o causavam sono e ainda o atacou.

“Bocejei sim no debate, e bocejei na cara do Inominável e ele viu. Aquele papinho de Venezuela, Nicarágua é de dar sono mesmo. O que queremos saber ele não respondeu. O que é “pintar um clima” com meninas de 14 anos? Isso tem nome e é crime.”, publicou Janja.

“Eu não vou te ajudar não, não vou ser ajudadora. Eu vou estar do seu lado, junto, lutando, para a gente dar de novo o Brasil da esperança que esse povo maravilhoso merece.”

No dia 15 de setembro, Janja fez essa declaração em comício de Lula na cidade de Montes Claros (MG). A frase veio em resposta a afirmação de Michelle Bolsonaro de que ela era “ajudadora” de seu esposo, no dia anterior, durante sua campanha.

“Ninguém é mais feliz que você e eu”

Após se casar com Lula, Janja publicou a frase em redes sociais seguida por “Hoje é dia de celebrar o nosso amor. Que o vento venha nos abençoar e carregar todo mal para longe de nós!”.

“Perdi minha mãe para o Covid e a dor ainda está aqui comigo. Fico pensando na mãe que perdeu seu filho ou filha para a Covid ter que ouvir do “Presidente” esse monte de mentiras e total falta de humanidade.”

Após publicar uma fala de Bolsonaro, no dia 14 de outubro em live no Youtube, em que diz que nenhum jovem morreu de COVID-19 no Brasil, Janja publicou esse comentário nas redes sociais.

“Nos últimos quatro anos, foram inúmeros os desmontes que afetaram diversos setores e ampliaram as desigualdades no nosso país. E as mulheres são sempre as primeiras a sentir os efeitos desta desigualdade”

Janja escreveu a frase em seu Twitter no dia 10 de outubro, Dia da Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher.

Quem é Janja?

Rosângela da Silva é conhecida como Janja, apelido que vem da infância, tem 56 anos e é socióloga. Nascida no Paraná, a esposa de Lula é formada em Ciência Sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde também se especializou em História. A socióloga também tem um MBA em Gestão Social e Sustentabilidade.

Desde jovem, Janja participa de movimentos sociais, tendo se filiado ao PT com 17 anos. Foi durante as Caravanas da Cidadania, na década de 90, que a possível primeira-dama conheceu Lula (PT). Contudo, o namoro começou apenas em 2017, após o ex-presidente ficar viúvo de sua segunda esposa, Marisa Letícia Lula da Silva.

Janja, então, ficou conhecida no ano de 2019, quando foi oficializado à mídia que ela e Lula (PT) estariam namorando. Esse ano, os dois se casaram no mês de maio na cidade de São Paulo.

Nas eleições, a esposa de Lula o ajuda durante as campanhas, o acompanhando em passeatas, debates, entrevistas e comícios. Mas diferente de Michelle Bolsonaro, esposa do atual presidente, Janja assume uma postura de mulher que vai à batalha e toma a frente, não apenas auxilia o marido, como já afirmou Michelle.