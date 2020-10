Sobrancelha grossa: veja as famosas que adotaram a tendência (e vão te inspirar)

A sobrancelha grossa tomou o lugar da fina e bem desenhada. A proposta com ar natural, seguida por Malu Mader desde o início da carreira, nos anos 80, conquistou outras famosas, como Kéfera e Mariana Goldfarb. Fora do Brasil, também chama atenção na modelo Cara Delevingne e na atriz Lily Collins, ambas britânicas.

O resultado é volumoso, com fios irregulares e estilo “bagunçado”. Em inglês, recebeu o nome de “fluffy brows” (“sobrancelhas fofas”).

Quem são as famosas com sobrancelha grossa?

As famosas com sobrancelhas naturalmente grossas têm algo em comum. Já se sentiram inseguras em relação a elas e/ou receberam críticas por ostentá-las. Mas o motivo de bullying se transformou em um objeto de desejo de muitas mulheres, que passaram a copiá-lo usando maquiagem e até procedimentos de beleza temporários, como a micropigmentação. Confira detalhes:

Malu Mader é precursora

Malu Mader exibe sobrancelha grossa mesmo antes de ser trend. E já declarou que isso causou problemas no início de sua vida profissional, na década de 1980. “Queriam mexer na sobrancelha, porque era realmente muito selvagem, muito rústica”, contou durante participação no “Superbonita”, do GNT. Mas não cedeu aos pedidos e até hoje é só ela quem tira alguns dos próprios fios.

Kéfera aderiu à sobrancelha grossa

O segredo da sobrancelha grossa da Kéfera é pentear os fios para cima. Em meio a elogios, a nova adepta também recebe alguns críticas em suas redes sociais e faz questão de rebatê-las. “Já sei que os comentários serão ‘ué, por que você não faz sua sobrancelha?’. Então, já vou explicar aqui: porque eu amo ela assim. Não é nem que eu gosto, eu amo mesmo. Se você gosta de sobrancelha feitinha e desenhada, é só fazer a sua, não é? Eu estou felizona com as minhas taturanas penteadas pra cima. Na minha opinião, quanto mais sobrancelha, melhor, escreveu no Instagram.

Mariana Goldfarb aposta em naturalidade

Beleza natural é uma proposta forte da Mariana Goldfarb, que não esconde as sardas e deixa as sobrancelhas com fios irregulares. A modelo também faz parte do grupo que recebeu críticas pelo visual. “Não é porque você, aí do outro lado, não gosta da minha sobrancelha que eu vou fazê-la. Quanto mais crítica eu recebo em relação a isso, mais eu tenho vontade de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Vai ser inútil, pode vir falar o quanto quiser”, posicionou-se.

Cara Delevingne sofria bullying por sobrancelha grossa

A sobrancelha grossa se transformou na marca registrada da modelo britânica Cara Delevingne, mas já foi motivo de insegurança e baixa autoestima. “Hoje, adoro quando as garotas e suas mães vêm até mim e dizem: ‘Estou tão feliz por minha filha se inspirar em você e nunca tocar as sobrancelhas dela’, esse tipo de coisa. Porque vejo essas garotas com belas sobrancelhas e lembro que sempre sofria bullying por causa disso quando era mais nova. Estou tão feliz que as garotas se sintam confiantes sobre o que elas têm”, disse em relato à revista Glamour.

Sobrancelha grossa chama atenção em “Emily em Paris”

O seriado “Emily em Paris” virou febre, dividindo opiniões. Em meio a elogios de uns e críticas de outros, uma coisa é certa: a sobrancelha grossa da atriz Lily Collins não passa despercebida e virou fonte de inspiração.

Assim como muitas donas de fios naturalmente escuros e grossos, a atriz britânica tinha inseguranças em relação a eles, na adolescência. “Minhas sobrancelhas eram muito grandes no meu rosto. Eu pensei ‘ok, eu quero mudar isso’, e eu comecei a tirá-las. Achei que tinha feito um ótimo trabalho”, contou em entrevista à revista americana InStyle.

Mas a mãe da atriz percebeu que estava cometendo um erro e a aconselhou a valorizar suas diferenças em vez de tentar se enquadrar em padrões. “Ela me disse: ‘você precisa aceitar as pequenas coisas que te fazem ser diferente e linda. São elas que te fazem ser única. Permita que as pessoas achem isso bonito’.”

“Quando você vai ficando mais velha, você vê melhor as pessoas que admira e acha bonito ter coisas diferentes em relação à elas. É importante ter uma personalidade que define quem você é. Ser diferente é lindo”, finalizou.

Como manter a sobrancelha grossa e bonita?

O primeiro passo para ostentar sobrancelha grossa é ter paciência para deixar os fios crescerem. Tire apenas os que realmente incomodarem, como o que ficam acima do nariz. Pentear para cima, com o auxílio de uma máscara para cílios incolor, ajuda a manter o visual.

Se a sua é naturalmente fina e/ou falhada, não desanime. Também é possível seguir a tendência. Use maquiagem própria para dar volume, incluindo sombra ou lápis.

Há ainda outras opções para valorizar a moldura do olhar, mas que podem levar a aspecto artificial se não forem bem feitas por um profissional qualificado. Uma das mais famosas é a micropigmentação, em que a “tinta” é aplicada por meio de um aparelho, imitando o desenho dos fios. O efeito costuma desbotar em cerca de um ano. A lista conta ainda com a aplicação de henna, que dura cerca de 15 a 30 dias.

A ausência de pelos na sobrancelha costuma ocorrer por conta da retirada excessiva deles, cicatrizes, doenças dermatológicas e, em alguns casos, pode ser congênita. Você sabia que é possível fazer implante para uma correção natural e definitiva? Os fios são extraídos da região da nuca.