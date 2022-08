Bernadete em Chocolate com Pimenta: como está o ator hoje

Bernadete em Chocolate com Pimenta foi uma das personagens que mais fizeram sucesso na trama de 2003. A menina adotada por Jezebel (Eloizabeth Savalla) na verdade é um garoto, mas o mistério só é resolvido na reta final da trama. O filho da megera foi interpretado por Kayky Brito, que segue trabalhando em novelas.

A novela pode retornar para a programação da Rede Globo em 2022, então relembre a personagem e saiba como está o ator hoje em dia.

Por onde anda Kayky Brito?

Intérprete Bernadete em Chocolate com Pimenta, Kayky Brito hoje está com 33 anos de idade. O artista que se consagrou na Globo nos anos 2000 continua trabalhando em novelas, mas fora da emissora que lhe deu projeção nacional.

Seu último trabalho foi no passado, quando esteve em Gênesis, da Record, interpretando o personagem Omar. Anteriormente, esteve em Verão 90, última novela na Globo.

O ator começou a trabalhar na emissora carioca em 2002 interpretando o Zeca em O Beijo do Vampiro, mas foi em 2003 que se tornou famoso ao viver a estranha menina Bernadete. Na época, o ator tinha apenas 15 anos. Emplacou dezenas de trabalhos nos anos seguintes, incluindo o encrenqueiro Gumercindo em Alma Gêmea (2005).

Cobras & Lagartos (2006), Sete Pecados (2007) e Passione (2010) foram outras novelas que participou na década de 2000, até que em 2012 foi para Malibu, nos Estados Unidos, para estudar cinema. Retornou ao Brasil em 2014 para mais alguns projetos como Alto Astral (2014) e O Rico e Lázaro (2017).

Atualmente, ele é casado com a a jornalista paranaense Tamara Dalcanale com quem tem um filho, Kael, nascido em dezembro de 2021. Kayky é irmão da também atriz Sthefany Brito.

O que acontece com Bernadete Chocolate com Pimenta?

A história de Bernadete é o principal fio condutor do núcleo humorístico de Chocolate com Pimenta. Filha adotiva de Jezebel, vilã que o público ama odiar, foi adotada quando ainda era criança pela megera – na época, ela adoeceu durante a gravidez e prometeu dedicar a filha para Santa Bernadete, mas acabou perdendo o bebê. Com o sonho de ser mãe, ela decide criar o filho de sua empregada Cândida (Yeda Dantas), que o levou para a patroa mas não revelou o verdadeiro sexo do recém-nascido.

Ao longo de toda a novela, apesar de ter sido adotada por Jezebel, é Cândida quem acaba cuidando de Bernadete. Enquanto isso, apesar de notar que a filha tem comportamentos atípicos para uma garota de sua idade, a megera nem desconfia da verdade.

Bernadete precisa lidar com os problemas típicos da adolescência, que pioram quando ela passa a ter sentimentos por Cássia (Luiza Curvo) que não consegue explicar. Para piorar a situação, Jezebel promete a filha em casamento para Fabrício (Gabriel Azevedo).

É somente no capítulo 141 que a verdade aparece. Jezebel não consegue mais resistir à insistência de sua família e finalmente leva a filha ao médico, para tentar descobrir o porquê da garota ter tantos traços masculinos.

Ao chegar no consultório do Dr. Paulo (Guilherme Piva), Bernadete precisa tirar a roupa para ser examinada, mas se recusa. O profissional da saúde então olha por debaixo da saia da garota, leva um susto e fica com falta de ar. Vendo o mal-estar do doutor, Jezebel se desespera: “doutor, pelo amor de Deus! É tão grave assim? Impede o casamento da minha filha?”

“Eu acho melhor a senhora ver por si mesma”, responde o médico. Jezebel, dona Mocinha (Denise Del Vecchio) e Márcia (Drica Moraes) também olham embaixo da saia de Bernadete e se espantam, comprovando que de fato ela é um menino.

Quando reencontram Cândida, a empregada conta toda a verdade. “Fala de uma vez, Cândida! Por que fez isso comigo?”, questiona Bernadete.

“Você era meu filho. Seu pai já tinha morrido e eu trabalhava de empregada. Dona Jezebel nunca soube que eu tinha filho, pois ela é o tipo de patroa que não aceitava empregada com criança”, revelou. “Quando ela disse que queria uma menina para criar como filha, eu tive a ideia”. A doméstica conta que tomou a decisão pois não tinha condição de criar um bebê. Revelada a verdade, Bernadete corta o cabelo, passa a usar roupas masculinas e troca seu nome para Bernardo.

Relembre momentos de Bernadete em Chocolate com Pimenta