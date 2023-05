Nova Primavera fica onde? Novela é gravada em MS

Folhetim se passa em Mato Grande do Sul.

Com a estreia de Terra e Paixão, o público já tem se familiarizado com os personagens e ambientes. Entre os cenários usados na trama, em especial se destaca a cidade de Nova Primavera, que é palco para toda a história e abriga os empreendimentos, casas e terras abordadas. Mas afinal, onde fica essa cidade e será que ela existe na vida real ou é fruto apenas da trama de Walcyr Carrasco?

A cidade Nova Primavera existe?

A cidade de Nova Primavera é fictícia, mas é representada em um estado que existe, em Mato Grosso do Sul, localizado na região Centro-Oeste. Para gravar as cenas que compõem essa cidade em que é ambientada a história de Terra e Paixão, a equipe da TV Globo viajou até as cidades de Dourados e Deodápolis.

Dourados é a segunda maior cidade do estado e fica atrás apenas da capital, Campo Grande, em densidade demográfica. Ela se destaca pela pecuária, produção de grãos, aves, mel, entre outros. Deodápolis é uma cidade bem menor e vive da produção agrícola e pecuária.

Fazendas da região foram utilizadas para as gravações de plantações, o processo de cultivo e colheita, entre outras cenas que se passem nas terras de alguns personagens. Uma delas foi a fazenda Annalu, que fica na cidade de Deodápolis.

O estado de Mato Grosso do Sul já foi cenário entre as novelas da Globo recentemente, como o sucesso Pantanal. A diferença é que no remake outros municípios da região foram utilizados nos cenários, como Aquidauana, Corumbá e Miranda.

Além da visita a MS, tomadas internas que se passam em Nova Primavera foram gravadas na cidade cinematográfica dos Estúdios Globo, que fica no Rio de Janeiro. As filmagens do folhetim de Walcyr Carrasco começaram em janeiro e continuam a todo vapor. Por se tratar de uma obra aberta, os capítulos são gravados enquanto a novela está em exibição nas telinhas, dando ao autor poder de fazer mudanças ao longo da trama.

E falando nisso, de onde veio a ideia e inspiração para que a fictícia cidade de Nova Primavera seja em Mato Grosso do Sul? Walcyr Carrasco respondeu a essa pergunta em um dos materiais de divulgação da novela à imprensa.

O autor contou que visitou a cidade de Dourados quando criança, por causa do tio, que foi missionário por lá. A viagem foi inesquecível e ele conheceu muito da região, terras férteis para cultivo, as famosas terras roxas e vermelhas, e tudo isso ficou em sua memória. Tempos depois, ele então voltou ao estado mais duas vezes e ficou fascinado pela tecnologia implantada na agricultura.

Com tudo isso, Walcyr ficou impactado e avaliou que o lugar serviria muito bem como cenário para a trama dos personagens: "é um Brasil que eu pouco conhecia (...) Um país que, assim como eu, muitas pessoas não conhecem, porque poucas vezes foi mostrado dessa maneira na televisão".

Por que Antônio quer as terras de Aline em Nova Primavera?

Personagem de Tony Ramos, o vilão Antônio é dono de muitas terras em Nova Primavera, mas quer mais e a todo custo tenta tomar a propriedade de Aline. O fazendeiro até mandou matar o marido da mulher e ela escapou por pouco com o filho devido a ajuda de Caio (Cauã Reymond). Ele também tentou comprá-la, o que foi em vão. Antonio alega que é tudo dele, já que seu pai foi quem deu às terras para o sogro da mocinha vivida por Barbara Reis. Mas por que tanta obsessão de Antônio por essas terras?

O site oficial da emissora já adiantou qual é o interesse de Antônio em tudo isso. O fazendeiro deseja tomar a propriedade da rival porque nelas há água. Daniel (Johnny Massaro) vai reparar nos próximos capítulos que a água na propriedade de Aline é transparente, enquanto nas terras de Antônio é barrenta.

