Quem seguir no Tik Tok: 10 perfis para ficar de olho em 2023

O Tik Tok é hoje uma das plataformas mais populares do mundo e dá fama para muita gente. Anônimos conseguem se tornar conhecidos de um dia para o outro se conseguirem o viral certo. Há também quem cresça na plataforma organicamente ao longo dos anos e ainda tem muito público para atingir. Quem seguir no Tik Tok em 2023? Confira influenciadores que podem atingir diversos gostos diferentes.

Kauã Oberhuber (@kauaober)

O perfil de Kauã Oberhuber na rede social é para quem gosta de cozinhar. Ele traz dicas de como fazer pratos e drinks de forma divertida. O criador de conteúdo publica suas receitas no TikTok, Instagram e também Youtube, é de Campinas e formado em Publicidade e Propaganda.

Kauã trabalha com a internet desde 2020 e tem no Tik Tok 2,2 milhões de seguidores e mais de 21 milhões de curtidas em seus vídeos. Já no Instagram são mais de 326 mil fãs e no Youtube quase 50 mil inscritos.

Breno Gonzalez (@brenogonzalez)

Breno é do Rio de Janeiro e se auto intitula "o rei da piscadinha". Ele tem conteúdo para o público LGBT, para quem se interessa por moda e os famoso vídeos de dancinhas. Breno tem 1 milhão de seguidores Tik Tik e mais de 29 milhões de curtidas por lá. No Instagram, ele soma 113 mil fãs.

Isabella Bin/Caulí (@cauli.cc)

Isabella Bin tem conteúdo para quem gosta de dicas de decoração, paisagismo e é pai ou mãe de planta no perfil Caulí. Nos vídeos da jovem há várias informações sobre plantas, como curiosidades, como cuidá-las, onde deixá-las expostas em casa, entre outros.

O perfil tem 33 mil seguidores e mais de 235 mil curtidas no Tiktok, além de 39 mil seguidores no Instagram.

Sofia Santino (@sofiasantino)

Sofia Santino é um fenômeno da internet nos últimos tempos e com certeza é alguém a quem seguir no Tik Tok. A jovem de 22 anos é natural do Recife, no Pernambuco, e aparece em listas de cotados do BBB 23 pelo sucesso que tem feito na rede social.

A influencer faz conteúdo de diversas áreas, passeia pelo humor, maquiagem, beleza, dancinhas, moda e academia. No Tiktok, já são mais de 6,7 milhões de seguidores e 246 milhões de curtidas em seus vídeos.

Letícia Gomes (@leticiafgomes)

Letícia Gomes é para quem gosta de conferir vídeos impressionantes nas redes sociais. A maquiadora mostra transformações incríveis que faz usando técnicas com a maquiagem. Ela se transforma em famosos, personagens e deixa muita gente de boca aberta. Ela também dá dicas para quem quer a make perfeita. São 7,1 milhões de seguidores e 143 milhões de curtidas na rede social.

Raphael Vicente (@raphaelviicente)

Raphael Vicente trabalha na internet há alguns anos e diverte o público com vídeos de humor que grava ao lado da família e amigos da comunidade em que mora no Rio de Janeiro, a Maré. Porém, no começo de dezembro de 2022, o rapaz chamou atenção internacional ao ser notado por Shakira.

Raphael fez uma versão de Waka Waka, canção tema da Copa do Mundo da Africa do Sul, e ganhou elogios da cantora, sendo citado por diversos veículos e contas famosas nas redes sociais. Ele atualmente tem 3 milhões de seguidores no Tik Tok e 42 milhões de curtidas.

Receitas Show (@receitasshowoficial)

O Receitas Show também é um perfil para que busca receitas. As dicas por lá são bem simples e podem ser reproduzidas com facilidade em casa. Em especial, há várias sobremesas que agradaram as crianças, como geladinho, bolo vulcão, brigadeiro de leite ninho, entre outros. O perfil tem 31 mil seguidores e mais de 61 mil curtidas no Tik Tok.

Giovanna Bichels (@giovannabichels)

E quem seguir no Tik Tok para ouvir sobre filhos? Giovanna é um ótimo perfil para quem é mãe e busca dicas sobre esse mundo. O conteúdo da influencer é dedicado a falar sobre a maternidade, família e crianças. Ela é mãe da Catarina e está grávida de seu segundo bebê atualmente. Ela tem 2,2 milhões de seguidores e mais de 88 milhões de curtidas no Tik Tok.

Lele Burnier (@leleburnier)

O perfil de Lele Burnier é para quem gosta de moda e quer ver opções de looks para os mais diversos eventos. O guarda-roupa da jovem é cheio de peças interessantes e ela sempre mostra de produtos de beleza que podem facilitar sua vida. Lele tem 2,7 milhões de seguidores e 91 milhões de curtidas na rede social.

Jacira Doce (@jaciradoce)

Para quem se pergunta quem seguir no Tik Tok para falar de moda, a conta de Jacira Doce também é uma delas. A influencer de Brasília fala de tudo um pouco, comida, looks e entretenimento e sempre mostra o seu guarda roupa para o público. Ela "convida" os fãs para se arrumarem com ela e mostra as possibilidades de looks principalmente para o escritório e ambientes de trabalho.

Jacira tem mais de 6 mil seguidores e mais de 61 mil curtidas no TikTok, além de 56 mil fãs no Instagram.

