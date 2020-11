The Weeknd chama o Grammy de corrupto, depois de não receber nenhuma indicação para o prêmio de 2021.

Esperava-se que a estrela canadense tivesse um desempenho forte, graças ao seu álbum número um, After Hours, e ao single Blinding Lights.

“O Grammy continua corrupto”, escreveu ele no Twitter . “Você deve a mim, aos meus fãs e a indústria transparência”.

O Grammy disse que entendia sua decepção, mas que alguns artitas “merecedores” perdem a chance todos os anos.

After Hours é o álbum mais vendido do ano até agora nos EUA. Além disso, Blinding Lights é o hit mais antigo no top 10 na história das paradas americanas.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

O cantor, cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye, recentemente ganhou prêmios importantes no MTV VMAs e no American Music Awards. Bem como se apresentará no show do intervalo do Super Bowl em fevereiro.

Vários relatos da mídia dos EUA sugeriram que ele foi impedido de participar do Grammy após semanas de discussões sobre uma possível aparição na cerimônia de janeiro.

De acordo com a Rolling Stone, uma “fonte próxima à situação” alega que o desprezo segue semanas de discussões sobre a possibilidade de o astro se apresentar na cerimônia em janeiro e uma “luta” por ele também estar no Super Bowl.

“Foi eventualmente acordado que ele se apresentaria em ambos os eventos”, disse a fonte à Rolling Stone.

O chefe da Academia, Harvey Mason Jr, que organiza os prêmios, rejeitou qualquer sugestão de que as indicações ao prêmio da estrela foram canceladas como resultado dessas negociações.

“Infelizmente, todos os anos, há menos nomeações que o número de artistas merecedores. Para ser claro, a votação em todas as categorias terminou bem antes do anúncio da apresentação do The Weeknd no Super Bowl. Então de forma alguma poderia ter afetado o processo de nomeação”, disse ele.

Beyoncé liderou as nomeações no Grammy deste ano – com nove no total. Dua Lipa, Taylor Swift e Roddy Ricch estavam logo atrás, com seis cada.