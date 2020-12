Tom Cruise dá bronca na equipe de Missão Impossível e áudio vaza

Tom Cruise dá bronca na equipe de Missão Impossível por quebrarem as regras de proteção da covid-19.

De acordo com as informações, ele tem trabalhado incansavelmente nos bastidores para impor regras rígidas de distanciamento social durante as filmagens, que acontecem na Grã-Bretanha.

Além disso, Cruise também pagou US$ 676.000 por um antigo navio de cruzeiro para o elenco e a equipe se isolarem, segundo o The Sun.

Contudo, ele ficou furioso depois de avistar dois membros da equipe a menos de dois metros um do outro.

O jornal The Sun divulgou o áudio do ator aos gritos com a equipe.

Leaked audio of Tom Cruise yelling at crew members of ‘MISSION IMPOSSIBLE 7’ for breaking COVID safety protocols. “We are creating thousands of jobs motherfuckers. I don’t want to ever see it again.” pic.twitter.com/GNdzCpMbtv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 16, 2020

-No áudio, Cruise fala diversos palavrões e ameaça fazer demissões.

“Eles estão em Hollywood fazendo filmes agora por nossa causa. Estamos criando milhares de empregos”, ele grita no áudio. “Eu nunca mais quero ver isso de novo”, continuou ele.

Assim, Cruise avisa: “se eu vir você fazer isso de novo, você vai embora”.

“Não vamos encerrar esse maldito filme! Está entendido?”, gritou o ator. Além disso, ele também disse à tripulação para que não pedissem desculpas.

“Você pode dizer isso para as pessoas que estão perdendo suas casas porque nossa indústria foi fechada. Isso não vai colocar comida na mesa deles ou pagar por sua educação universitária”, disse o ator.

“É com isso que eu durmo todas as noites. O futuro desta indústria! Então, sinto muito, estou além de suas desculpas”.

Reações

Embora a explosão do ator tenha sido criticada, outras lendas do cinema, como Whoopi Goldberg e George Clooney, o apoiaram.

“Sabe, algumas pessoas não entendem porque ele ficou tão zangado”, disse Goldberg em “The View” acrescentando: “Eu entendi”.

Em uma entrevista com Howard Stern, Clooney disse que Cruise “não reagiu de forma exagerada”.

“Eu entendo porque ele fez isso. Ele não está errado”, disse Clooney.

Contudo, nesta quinta-feira (17) alguns funcionários pediram demissão por conta do comportamento do ator.