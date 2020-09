Está confirmado que o ator Tom Cruise fará uma viagem espacial para gravar o primeiro filme feito no espaço. A ambiciosa produção (ainda sem nome) já tem o aval de um grande estúdio e contará com parceiros ilustres como a NASA e o excêntrico bilionário Elon Musk.

Tom Cruise vai gravar filme no espaço com o SpaceX de Elon Musk; saiba como será

Está confirmado: Tom Cruise fará uma viagem espacial para gravar o primeiro filme feito no espaço. A ambiciosa produção ainda não possui nome, mas já tem o aval de um grande estúdio e contará com parceiros ilustres como a NASA e o excêntrico bilionário Elon Musk.

Conheça o projeto, quanto custará e outros grande feitos de Tom Cruise no cinema:

Quem são os envolvidos na produção do filme no espaço?

O projeto maluco de Tom Cruise começou a ser maquinado neste ano, mas já possui apoio de um grupo renomado de roteiristas e produtores. Atualmente, Cruise está trabalhando em um roteiro para o filme com Doug Liman, que já trabalhou com o ator em No Limite do Amanhã. PJ van Sandwijk e Christopher McQuarrie – parceiro do ator em projetos como Missão Impossível e Jack Reacher – completam o time artístico como produtores e consultores de roteiro do projeto espacial.

Contudo a equipe artística não é a única parte vital deste filme. Cruise e seus colegas contarão com o apoio da NASA e o bilionário Elon Musk (dono da Space X, empresa privada de viagem espacial). Como o filme será filmado na Estação Espacial Internacional (ISS), Liman e Cruise já marcaram uma viagem ao local para outubro de 2021. O voo será realizado em uma espaçonave da Space X conhecida como Dragon, capaz de levar até sete passageiros além da órbita terrestre. Sobre o projeto, Elon Musk afirmou em tweet: “Isso deverá ser muito divertido!”

O encarregado por controlar a nave será o Comandante Michael Lopez-Alegria, astronauta com mais de 30 anos de experiência no espaço e recordista de caminhadas espaciais. Jim Bridenstine, administrador da NASA, afirmou em postagem que a estatal americana está animada em trabalhar com Tom Cruise. “Precisamos que a mídia popular inspire uma nova geração de engenheiros e cientistas para tornar realidade os planos ambiciosos da NASA”, comentou sobre a produção do filme ainda sem nome.

Quanto Tom Cruise gastará com o projeto?

Como resultado de um projeto histórico e ambicioso, certamente é esperado que um alto valor seja gasto com a produção. E parece que Tom Cruise e seus parceiros já conseguiram uma quantia da Universal Pictures. Conforme o site Deadline, Cruise, Doug Liman, Christopher McQuarrie e PJ van Sandwijk fizeram uma “chamada de vídeo exuberante” com executivos da produtora e conseguiram cerca de US$ 200 milhões para a produção .

Embora o valor seja alto para um projeto sem nome ou script, a quantia é uma estimativa. E mesmo que os 200 milhões de dólares sejam o valor final, é um preço “razoável” para um filme histórico. Afinal, o filme Interstellar (feito com computação gráfica) teve um valor de produção estimado em US$ 165 milhões.

Como será a preparação de Tom Cruise para viajar ao espaço?

Tom Cruise é conhecido por sempre realizar suas próprias acrobacias – algo que exige enorme preparo. E como esperado, a produção espacial também deve contar com a dedicação do ator. Os astronautas aposentados Scott Kelly e Roy Bridges explicaram em entrevista alguns pontos que Cruise deve aprender para ‘sobreviver’ no espaço.

A dupla afirma que o renomado ator deverá reaprender a ir ao banheiro, cozinhar e se alimentar – tarefas difíceis considerando a ausência de gravidade na Estação Espacial Internacional e na Dragon. Fora esse “básico”, Cruise também poderá aprender a vestir o traje espacial, entrar e sair de cápsulas e treinar para situações emergenciais. Segundo a NASA, o treinamento de “um astronauta totalmente qualificado” dura algo em torno de 2 anos. Certamente, Tom Cruise não precisa ser um astronauta totalmente qualificado, mas ele precisará do básico indicado pelos aposentados.

Acrobacias gravadas pelo ator americano (sem dublês)