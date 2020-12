Túlio Gadelha fala sobre cirurgia de Fátima Bernardes para retirar câncer

O deputado federal Túlio Gadelha, usou as redes sociais para dar informações a respeito da cirurgia de Fátima Bernardes. A cirurgia foi para a retirada de um câncer no útero. Segundo o namorado, a apresentadora do ‘Encontro’ pode ter alta hoje.

Em seus Stories, o político deu a boa notícia. “Deu certo!”, escreveu ele, acrescentando emojis de mãos agradecendo. “As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa”, completou, na postagem feita neste domingo (06).

Fátima Bernardes informa estar com câncer

Na última semana, a apresentadora, de 58 anos, pegou os fãs de surpresa ao revelar estar com o câncer de útero. Em seu Instagram, ela falou sobre a descoberta da doença.

“Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, disse ela.

Mais tarde, ela agredeceu ao público e amigos. “Só quero dizer obrigada a todos, todos mesmo que gastaram algum momento do seu dia pra pensar em mim, pra rezar, pra me mandar alguma mensagem. Deu certo. Estou tranquila pra encarar esse novo desafio”, disse.

Público e famosos demonstram apoio à apresentadora

Depois de informar sobre o câncer, Fátima Bernardes recebeu o apoio de vários famosos e dos fãs. “Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor”, disse Túlio Gadelha.

“Tá tudo certo amada!!! Nada vai acontecer! Opera, tira da frente, descansa, recupera e volta logo pra alegrar nossas manhãs com nossos encontros! Bjinho! Saúde saúde e saúde”, disse o amigo, e ator Paulo Gustavo.

“Vai dar tudo certo, a vitória já é sua”, escreveu Ana Furtado. Além disso, Angélica, Fernanda Gentil, Eliana, Mariana Xavier, dentre tantos outros famosos, prestaram solidariedade neste momento difícil para a apresentadora.

Durante a ausência de Fátima Bernardes, ela será substituída por Patrícia Poeta, no programa matinal. Ao que tudo indica, a famosa deve voltar a atração apenas no ano que vem.