Fátima Bernardes é diagnosticada com câncer de útero

A apresentadora Fátima Bernardes revelou na noite desta quarta-feira (2), que recebeu um diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Através do seu perfil oficial nas redes sociais, ela também fez um comunicado sobre seu afastamento do programa “Encontro Com Fátima Bernardes“, da Rede Globo.

Fátima Bernardes revela câncer

No início da noite, a apresentadora usou a rede social do Instagram para fazer a revelação. Na publicação, ela usou uma foto em que aparece em frente à praia, admirando a natureza. Ao longo do texto, ela revela a doença aos fãs e seguidores, mas também alerta que está bem. “Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, disse Fátima Bernardes no Instagram.

A mensagem de Fátima Bernardes pegou os fãs de surpresa. Segundos após a publicação da jornalista na rede social, que já passa mais de mil comentários [até o final dessa matéria], muitos admiradores de Fátima enviaram mensagens de apoio. Além dos fãs, o Deputado Federal Túlio Gadêlha e também namorado da apresentadora, deixou uma mensagem de apoio.

Ele escreveu: “Estamos juntos nessa, meu amor”. No seu perfil oficial, ele também publicou uma mensagem para a amada. “Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor”, escreveu Túlio usando a hashtag: “#cadaminutoimporta”.

