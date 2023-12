Últimas notícias do cantor Zé Neto após acidente grave

O cantor sertanejo Zé Neto, 33, sofreu um acidente de carro na noite de terça-feira, 5, na BR 153, ao sair na cidade de Fronteira, Minas Gerais, rumo a sua casa em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Dupla do sertanejo, o cantor Cristiano deu boas notícias para os fãs na madrugada desta quarta-feira, 6.

Por meio do perfil oficial dos sertanejos no Instagram, o cantor Cristiano revelou que Zé Neto passou por exames de raio-x e tomografia e os resultados foram positivos. O crânio, pescoço e coluna do artista não foram afetados e também não foi constatado hemorragia interna. Porém, para garantir a saúde do cantor, ele continuará internado em observação na UTI.

Espera-se que ele deixe a Unidade de terapia Intensiva após 24 horas, mas ainda não há previsão de alta do hospital, pois ele passará por um procedimento cirúrgico para a sutura de um corte no braço. Além deste ferimento, ele também quebrou três costelas e por isso reclama de dor, segundo contou Cristiano. O artista está consciente.

Onde foi o acidente de Zé Neto?

O acidente ocorreu no KM 246 da BR 153 e envolveu três carros: Zé Neto estava sozinho em sua Trailblazer e colidiu com um Fox e um Creta, de acordo com a apuração de Weslley Neto da coluna Splash do UOL. Apenas o veículo do cantor capotou. As vítimas dos demais veículos tiveram escoriações leves.

Cristiano e o perfil oficial da dupla prometeram atualizar os fãs em breve sobre o estado do cantor e agradeceram pelo carinho e orações em favor de Zé Neto. Após deixar o público informado com o boletim médico atualizado do parceiro de dupla, Cristiano publicou a imagem do Arcanjo São Miguel nos stories e agradeceu: "Jesus te enviou pra proteger aqueles que oram e creem, e você sempre está lá, meu poderoso São Miguel".

A esposa do cantor, Natália, deu as mesmas atualizações que os demais, informando que o marido está bem, consciente, e seguirá em observação, além de também agradecer: "obrigado Pai por esse livramento, por me sustentar e cuidar da minha família". O casal está junto desde 2016 e subiu ao altar em 2019, eles já são pais de duas crianças, José, 6 anos e Angelina, de 3 anos.