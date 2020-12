Unhas das famosas: Luísa Sonza, Cleo e Cardi B, veja a trend

Já reparou nas “garras” que muitas famosas exibem? Trata-se da moda das unhas stiletto, que são compridas e pontudas. Podem ser postiças, resultado de alongamento em gel ou até naturais, exigindo paciência e mais cuidados. Combinam com esmaltes tradicionais (como nude e vermelho), neon, nail art e até aplicações de strass. Saiba mais sobre as unhas das famosas

Quais famosas apostam em unhas stiletto?

Luísa Sonza, Cleo, Ludmilla, Cardi B e Juliana Paes são algumas das que lançam mão da trend para dar destaque às mãos. É importante lembrar que esse tipo de unha não é prático para as tarefas do dia a dia, como cuidar da casa, mandar mensagem no celular, digitar no computador. Uma versão mais “light”, menos longa e afiada, pode ser uma boa pedida.

Se apostar nas postiças para alguma ocasião especial, tome cuidado para não cometer o mesmo erro da Anitta. “Não consigo tirar, botei com (cola) Super Bonder. Só saiu uma. E agora, como vou tirar isso?” Utilize sempre cola própria, inclusive para evitar problemas alérgicos, seguindo as recomendações do fabricante sobre como colocar e tirar o produto.

Unhas das famosas com aplicações

Unhas stiletto com aplicações de strass são ousadas e chamam bastante atenção, como mostra Luísa Sonza na foto acima. Por isso, podem incomodar mulheres mais discretas. Avalie se realmente combinam com seu estilo. É para chegar chegando, sabe?

Neon – Unhas das famosas

A tendência do neon combina com as “garras”. Cleo e Ludmilla aderiram às cores de marcador de texto, iluminando apenas parte das unhas.

Esmaltes tradicionais

Nude, vermelho, vinho, branco… Os esmaltes mais “tradicionais”, aqueles que não saem de moda, também têm espaço nas unhas stiletto. Veja só a foto da Cardi B com modelo bem alongado!

Nail art

Quer “garras” com nail art “diferentona”? Temos também! Sem medo de arriscar, Juliana Paes escolheu um desenho colorido para cada unha. “Arte sempre vai bem”, comentou no Instagram.

Escolha cores vibrantes e alegres e passe-as apenas em algumas partes das unhas, criando composições modernas. Molhe a ponta do palito em esmalte preto ou branco e faça alguns traços irregulares. Deixe a sua criatividade falar mais alto!