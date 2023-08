Valor da fortuna de Larissa Manoela, acumulada em 18 anos

A fortuna de Larissa Manoela, 22, começou a ser construída quando a atriz tinha apenas 4 anos de idade fazendo trabalhos como modelo. Logo a jovem se tornou estrela das novelinhas do SBT, além de investir na carreira de cantora e se apresentar por todo o país. Nos últimos anos, a famosa entrou em conflito com os pais por conta do gerenciamento das finanças.

Quanto é a fortuna de Larissa Manoela?

O patrimônio de Larissa Manoela está avaliado entre R$ 20 e R$ 30 milhões, de acordo com matéria publicada em agosto de 2023 pelo jornalista Mateus Omena, da revista Exame. A fortuna da atriz vem sendo construída através de diferentes fontes de renda desde que a paranaense ingressou na vida artística.

Se o valor da conta bancária de Larissa chegar a R$ 30 milhões, isso significa que a atriz arrecadou mais de R$ 1,3 milhão por ano de vida - atualmente, ela está com 22 anos.

Larissa trilha carreira na televisão desde 2006, mas foi em 2012 que ela começou a se tornar famosa ao interpretar Maria Joaquina em Carrossel. Na mesma época, lançou seu primeiro livro, "O Diário de Larissa Manoela", que vendeu mais de 100 mil cópias. A famosa também fazia shows e presença vip em eventos, que rendiam um alto valor para a estrela.

Depois de quase dez anos no SBT, Larissa partiu para a Globo. A atriz embolsava cerca de R$ 120 mil mensais, de acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV. A famosa também já estrelou filmes da Netflix.

Além dos ganhos com a atuação, a atriz é influenciadora digital e soma mais de 49 milhões de pessoas que a acompanham diariamente. Tamanha audiência rende contratos publicitários para jovem, que já foi garota propaganda de dezenas de marcas.

Larissa também é dona da LariCel, operadora digital de linhas telefônicas que oferece planos de ligações e internet pré-pagos.

Neste ano, a atriz investiu em uma mansão de luxo que ocupa dois terrenos em um condomínio no Rio de Janeiro. O imóvel está avaliado em R$ 9 milhões e está situado na Barra da Tijuca, onde vivem as celebridades.

A eterna Maria Joaquina de Carrossel também era dona de uma mansão em Orlando, avaliada em R$ 5 milhões. O imóvel, inclusive, teria sido um dos motivos da briga entre Larissa e os pais. Circularam na imprensa notícias de que a mãe da atriz teria vendido o imóvel sem autorização da filha.

A atriz abriu uma auditoria para investigar para onde foi o dinheiro da venda, e os pais alegaram que tudo foi investido na nova mansão na capital carioca. Diante da repercussão, Silvana e Gilberto enviaram uma carta ao programa Fofocalizando, do SBT, esclarecendo a situação.

“É com profunda dor que estamos aqui, Silvana e Gilberto, escrevendo essa carta aberta para esclarecer e cessar de vez todas as acusações que estamos sendo vítimas diariamente. Há muita inverdade sendo dita, publicada e falada o tempo inteiro. Não é novidade que alguns anos atrás optamos por abdicar de nossas carreiras profissionais para nos dedicar ao sonho de nossa filha. E somos muito felizes e realizados por ela ter conseguido o reconhecimento do talento que Deus lhe deu, jamais nos arrependemos disso. Larissa é a nossa filha única. É e sempre será parte integrante do nosso lar. Por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, nós sempre seremos os seus pais. E ela sempre será a nossa filha. Nenhum fator externo conseguirá mudar essa relação. Lamentamos muito por terceiros tentarem o tempo inteiro criarem um ambiente hostil na nossa relação. Nunca vivemos isso. E esse tipo de situação tem nos agredido profundamente. Tudo o que a nossa família, em conjunto, conquistou teve sempre um objetivo: cuidar e proteger a vida da nossa filha. Pensamos muito antes de falar em carta aberta sobre a nossa dor. Mas as mentiras se tornaram mais do que lamentáveis. Elas estão agredindo além da nossa moral, também a nossa saúde. Sobre as acusações de venda da nossa casa em Orlando, nos Estados Unidos, supostamente feita à revelia de nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Era uma fase ainda com resquício de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios. Mais tarde, investimos esse recurso em uma casa e um terreno para a Larissa aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca (RJ). Absolutamente tudo documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três, os verdadeiros integrantes de nossa família"

Namorado de Larissa deu golpe nos pais da atriz?

Além de todo o imbróglio pelo dinheiro de Larissa, André Luiz Frambach, noivo da atriz, também se envolveu em uma polêmica por conta dos bens de sua amada.

O Fofocalizando veiculou que Larissa queria dar ao namorado uma Land Rover, mas seus pais foram contra. Entretanto, Gilberto e Silvana teriam aceitado vender o veículo por um preço abaixo do praticado no mercado para o rapaz. Em seguida, André teria vendido o automóvel pelo valor praticado por tabela, lucrando com o transação comercial.

Em nota divulgada pelo ator, ele confirma ter comprado veículo por R$ 85 mil mas afirma não saber que a blindagem estava vencida e que o serviço é extremamente caro para ser realizado. " O carro segue em posse de André, que está tentando revendê-lo pelo mesmo valor que pagou na compra”, escreveu. "Vale ressaltar que esse veículo tem 10 anos de uso e o mesmo modelo, zero quilômetro, tem um valor de compra que gira em torno de 400 mil reais”.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão juntos desde julho de 2022, após se conhecerem durante as gravações do filme "Modo Avião" (2020), da Netflix. Em dezembro do mesmo ano, os jovens ficaram noivos.

Trabalhando na Globo desde criança, o rapaz começou a carreira fazendo breves participações nas novelas "Por Toda Minha Vida" (2007) e "Duas Caras" (2008).

Seu primeiro papel fixo em novelas foi interpretando Franzé em "Ciranda de Pedra" (2008). Outros títulos em seu currículo são "Passione" (2010), "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018) e "Éramos Seis" (2019). Em 2022, interpretou Rico em "Cara e Coragem".

