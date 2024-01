Modelo famosa: quem é a mãe da Yasmin Brunet

Participante do camarote do BBB 24, Yasmin Brunet está na mídia desde que nasceu. A loira seguiu os passos da mãe na carreira.

Atual participante do BBB 24, Yasmin Brunet, 35 anos, está na mídia desde a infância. Mas para o público mais jovem, a revelação de que a mãe da sister tem mãe famosa disparou a busca no Google: ela é filha de quem? Nós te contamos.

Quem é Luiza Brunet, mãe da Yasmin Brunet?

Yasmin Brunet é filha de Luiza Brunet, 61 anos, famosa modelo brasileira e considerada uma das mulheres mais bonitas do país na década de 1980. Além das passarelas, a mãe da sister estampou para revistas masculinas, foi rainha de bateria da Portela de 1986 a 1994, e de 1995 a 2005 esteve à frente da Imperatriz Leopoldinense.

Luiza brunet e yasmin brunet - foto: arquivo pessoal

Nascida em Itaporã, pequena cidade de Mato Grosso do Sul, a mãe da Yasmin Brunet também atuou nas novelas Anjo Mau (1997), Araponga (1990), e O Mapa da Mina (1993).

O pai de Yasmin Brunet é o empresário argentino Armando Fernandez, 72 anos, que foi casado com Luiza por 24 anos. Discreto e distante do meio artístico, ele já apareceu em fotos nas redes sociais ao lado da filha e do filho, Antonio Fernandez - também fruto da relação com Luiza Brunet.

Irmão e pai de yasmin brunet - foto: redes sociais

Mas então por que o sobrenome Brunet? O verdadeiro nome da participante do BBB 24 é Yasmin Botelho Fernandez. O Brunet, também usado por sua mãe, é emprestado do ex-marido de Luiza, Gumercindo Brunet. Eles foram casados no início dos anos de 1980, e como a então modelo já era conhecida por esse nome, acabou o adotando, assim como a filha.

Qual o valor da fortuna de Yasmin Brunet?

Filha de Luiza Brunet e de um empresário argentino, Yasmin Brunet trabalha como modelo desde a adolescência e foi morar em Nova York para ampliar sua carreira. Além disso, a loira criou uma marca de cosméticos veganos e também trabalha como influencer digital nas redes sociais, fazendo parcerias com marcas. Com tudo isso, estima-se que a fortuna seja milionária.

Para ter ideia da cifra, a empresa da filha de Luiza Brunet teria faturado cerca de R$ 50 milhões em seu melhor ano de vendas, de acordo com o Estadão.

Agora, ela disputa um prêmio de até R$ 3 milhões no Big Brother Brasil 2024. Para conquistar o montante ela vai precisar passar 100 dias dentro da casa - a final do BBB 24 já tem data.