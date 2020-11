Mais uma polêmica envolvendo o nome de Anitta. Supostos áudios dela foram vazados e mencionam desentendimentos com Simaria, Preta Gil e Iggy Azalea. Segundo Erlan Bastos, do “Em Off” do YouTube, estão anexados na defesa de Léo Dias no processo judicial que a cantora move contra ele.

Como são os supostos áudios de Anitta?

No YouTube, Erlan Bastos exibiu as gravações, cujas histórias aparecem no livro “Furacão Anitta”, escrito por Léo Dias e lançado em 2019. Um dos supostos áudios de Anitta comenta os bastidores do Prêmio Multishow e um possível desentendimento com a cantora Simaria: “Eu detesto fazer a falsa, odeio. Só que o Multishow tinha me pedido pra fazer o lance da (música) ‘Loka’ antes de eu saber dessas coisas, dela falar mal de mim. Eu tinha dado já minha palavra para o Multishow e fui cumprir, só que eu fui e não fiquei fazendo a linha não”.

A situação teria ligação com Anitta não querer divulgar Simaria nas redes sociais. “As pessoas não vão clicar no seu flyer, não é assim, não vai adiantar. Eu ajudo as pessoas pra ajudar, eu não ajudo as pessoas pra mostrar para os outros”, comentou. “Como que eu eu a mulher mais estourada do Brasil, a banda, o grupo mais estourado do Brasil tenho tempo? Sou casada, tenho filhos e respondo”, teria dito a irmã de Simone.

Ludmilla e Nego do Borel também são mencionados

A voz atribuída a Anitta ainda menciona os nomes de Ludmilla e Nego do Borel. “Eu ajudo as pessoas da maneira que eu posso, da maneira que eu acredito que vai ajudar. Quando eu tenho um show que eu não vou conseguir fazer, mando o número do empresário da Ludmilla mesmo com tudo que aconteceu. Quando teve a campanha da Claro botei o Nego. Nego ganhou um dinheiro bacana pra caramba.”

Preta Gil é citada pela suposta voz de Anitta

Outro trecho apresenta reclamações sobre Preta Gil. “A Preta chegou para o Thiago (Magalhães, ex-marido da funkeira) e falou: ‘Que horas que você vai descobrir que não dá para casar com famosa?’.”

“A gente estava lá em casa, no aniversário da Larissa, com o Belo a Gracyanne e todo mundo, aí a Preta chegou atrasada. Eu educadamente falei: ‘Oi, tudo bem? Cadê o Rodrigo?’. Ela falou assim: ‘Rodrigo já desistiu de acompanhar. E você quando vai perceber que não dá para ser casado com artista?'”, teria dito Thiago. “Aí, um amigo meu viu isso e tirou o Thiago da roda na hora. Foi o maior babado”, completa a suposta voz de Anitta.

Iggy Azalea nos possíveis áudios de Anitta

Anitta e Iggy Azalea fizeram uma parceria com a música “Switch”, em 2017, e logo surgiram rumores de que teriam se desentendido. A rapper australiana chegou a dizer que nunca houve problemas entre elas. Segundo o áudio apresentado por Erlan Bastos, Anitta não estaria satisfeita com o que ocorreu nos bastidores.

“A Iggy, nós estávamos com o mesmo manager. Ele falou: ‘Por que que você não grava com ela?’ E eu falei que tudo bem. Que a união do público dela com o meu ia ser muito bom e etc. Aí, fomos para o clipe. Aí, ela queria vetar o Henrique (Martins), meu maquiador, que maquia a Gisele (Bündchen). Aí, ok. Eu falei com o Henrique que ela não devia conhecer o trabalho dele. Aí, ela tirou as minhas cenas de dança, porque tipo assim, foi marcado um horário para chegar e eu fiquei esperando para gravar a minha parte e tinha show no Brasil. Fiquei esperando, esperando e não gravei a minha cena de dança. Gravei uma cena com ela sentada e ela falou que eu podia ir embora.”

Confira o vídeo completo:

https://www.youtube.com/watch?v=kBlK9G9PWUk&feature=emb_logo