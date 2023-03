Veja o discurso de Brendan Fraser ao ganhar Oscar de melhor ator em 2023

Detalhes do discurso de agradecimento do ator vencedor do Oscar por A Baleia.

Brendan Fraser, 54 anos, é agora um vencedor do Oscar 2023. Em um dos momentos mais calorosos do 95º Oscar, o ator celebrou seu retorno a Hollywood levando para casa o troféu de Melhor Ator por sua atuação em A Baleia.

Visivelmente emocionado, o artista aceitou o prêmio, na noite do dia 12 de março, com um discurso tocante que falou sobre sua jornada para o ouro e deu crédito a seus colegas criativos e sua família.

Fraser se junta a um grupo de elite de atores que levaram para casa o Oscar de Melhor Ator, e ele terá a chance de estrelar um possível filme do Oscar em Killers of the Flower Moon , de Martin Scorsese, previsto para sair ainda este ano.

Se você cresceu assistindo aos filmes de Fraser, provavelmente está comemorando um momento tão fantástico na carreira do ator. Muitos não pensaram que Fraser voltaria, mas agora ele tem a maior honra da indústria cinematográfica para mostrar isso.

Qual foi o discurso de Brendan Fraser no Oscar 2o23?

Brendan Fraser ganhou o Oscar 2023 de Melhor Ator por sua atuação em A Baleia . “Então o multiverso era isso”, começou o intérprete em seu discurso de agradecimento ao receber o prêmio, superando astros como Austin Butler, Colin Farrell, Bill Nighy e Paul Mescal.

"Agradeço à academia por esta honra e ao nosso estúdio, A24, por fazer um filme tão ousado. Obrigado a Darren Aronofsky e Samuel D. Hunter [diretor e roteirista do filme] por me dar um Vocês despojaram seus corações do tamanho de baleias para que pudéssemos ver suas almas."

E o ator ainda fez alguns trocadilhos submarinos na câmara: "Gostaria de dizer a você que apenas as baleias podem nadar em profundidades abissais". Mas a emoção que se tornou visível no rosto do ator durante seu discurso para o recém-recebido Oscar é explicada, sobretudo, por sua família: "Comecei há 30 anos neste ramo e as coisas nem sempre foram fáceis, mas sempre tive uma facilidade que não apreciei o suficiente na época, até que deixei de ter", contou Fraser, referindo-se ao apoio de seu povo. "É como se eu tivesse feito uma expedição ao fundo do oceano e o ar chegasse até mim por um tubo, que meus filhos observavam."

Em "A Baleia", de Darren Aronofsky, Fraser interpreta um professor de inglês recluso chamado Charlie, que está lutando contra seu passado em meio a um prognóstico terrível.

Por sua atuação, ele obteve vitórias notáveis ​​nos prêmios Critics Choice e Screen Actors Guild.

"Acredite em mim, se você apenas ficar aí e colocar um pé na frente do outro, você chegará onde precisa ir", disse Fraser durante seu discurso de aceitação do SAG.

O filme, uma adaptação da peça de Samuel D. Hunter, mostra um lado diferente de Fraser como ator do que os afáveis ​​papéis de ação/comédia que o tornaram amado e famoso na década de 1990.

Assista ao trailer do premiado filme:

