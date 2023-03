94 filmes que já ganharam o Oscar ao longo da história

A 95ª edição do Oscar vai premiar mais uma obra do audiovisual como a grande vencedora da categoria Melhor Filme, a mais cobiçada da noite. Desde o surgimento da cerimônia, 94 filmes levaram para casa a estatueta dourada. Relembre os vencedores.

Quais filmes já ganharam o Oscar?

O primeiro filme vencedor do Oscar foi Asas, longa-metragem mudo estadunidense lançado em 1927. Naquela época, apenas três obras foram indicadas na categoria.

Veja a lista completa de vencedores do Oscar ao longo da história:

2022 - No Ritmo do Coração

2021 - Nomadland

2020 - Parasita

2019 - Green Book: O Guia

2018 - A Forma da Água

2017 - Moonlight

2016 - Spotlight: Segredos Revelados

2015 - Birdman

2014 - 12 Anos de Escravidão

2013 - Argo

2012 - O Artista

2011 - O Discurso do Rei

2010 - Guerra ao Terror

2009 - Quem Quer Ser um Milionário?

2008 - Onde os Fracos Não Têm Vez

2007 - Os Infiltrados

2006 - Crash - No Limite

2005 - Menina de Ouro

2004 - O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

2003 - Chicago

2002 - Uma Mente Brilhante

2001 - Gladiador

2000 - Beleza Americana

1999 - Shakespeare Apaixonado

1998 - Titanic

1997 - O Paciente Inglês

1996 - Coração Valente

1995 - Forrest Gump – O Contador de Histórias

1994 - A Lista de Schindler

1993 - Os Imperdoáveis

1992 - O Silêncio dos Inocentes

1991 - Dança com Lobos

1990 - Conduzindo Miss Daisy

1989 - Rain Man

1988 - O Último Imperador

1987 - Platoon

1986 - Entre Dois Amores

1985 - Amadeus

1984 - Laços de Ternura

1983 - Gandhi

1982 - Carruagens de Fogo

1981 - Gente Como a Gente

1980 - Kramer Versus Kramer

1979 - O Franco-Atirador

1978 - Noivo Neurótico, Noiva Nervosa

1977 - Rocky

1976 - Um Estranho no Ninho

1975 - O Poderoso Chefão: Parte 2

1974 - Golpe de Mestre

1973 - O Poderoso Chefão

1972 - Operação França

1971 - Patton, Rebelde ou Herói?

1970 - Perdidos na Noite

1969 - Oliver!

1968 - No Calor da Noite

1967 - O Homem Que Não Vendeu Sua Alma

1966 - A Noviça Rebelde

1965 - Minha Bela Dama

1964 - As Aventuras de Tom Jones

1963 - Lawrence da Arábia

1962 - Amor, Sublime Amor

1961 - Se Meu Apartamento Falasse

1960 - Ben-Hur

1959 - Gigi

1958 - A Ponte do Rio Kwai

1957 - A Volta ao Mundo em 80 Dias

1956 - Marty

1955 - Sindicato de Ladrões

1954 - A Um Passo da Eternidade

1953 - O Maior Espetáculo da Terra

1952 - Sinfonia de Paris

1951 - A Malvada

1950 - A Grande Ilusão

1949 - Hamlet

1948 - A Luz É Para Todos

1947 - Os Melhores Anos de Nossas Vidas

1946 - Farrapo Humano

1945 - O Bom Pastor

1944 - Casablanca

1943 - Rosa de Esperança

1942 - Como Era Verde o Meu Vale

1941 - Rebecca – A Mulher Inesquecível

1940 - … E o Vento Levou

1939 - Do Mundo Nada Se Leva

1938 - Émile Zola

1937 - Ziegfeld – O Criador de Estrelas

1936 - O Grande Motim

1935 - Aconteceu Naquela Noite

1934 - Cavalgada

1933 - Grande Hotel

1932 - Cimarron

1931 - Sem Novidades no Fron

1930 - Melodia na Broadway

1929 - Asas

VEJA: Onde assistir o Oscar 2023 do Brasil: acompanhar a premiação ao vivo

Quem ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2022?

O vencedor do Oscar em 2022 foi No Ritmo do Coração (2021). A escolha da obra para receber a mais importante estatueta da noite surpreendeu grande parte do público, já que Ataque dos Cães (2021) era o favorito da crítica especializada para ficar com o prêmio.

Dirigido por Siân Heder, o longa-metragem conta a história de uma família portadora de deficiência auditiva que é dona de um negócio na cidade de Gloucester, nos Estados Unidos.

A única pessoa da família que ouve é a jovem Ruby (Emilia Jones), que ajuda os pais e o irmão surdos com a rotina na casa e no negócio. A garota passa a ser vista como estranha pelos colegas e se junta ao coral na tentativa de se enturmar.

Com talento para o canto, ela é incentivada por seu professor a tentar entrar em uma escola de música, enquanto sua família luta para conseguir manter as contas em dia. Ela precisa escolher entre viver seu grande sonho ou continuar ajudando os pais.

O que é o Oscars?

Chamada oficialmente de Academy Awards, o Oscar é a maior e mais prestigiada premiação do cinema do mundo. Realizado pela primeira vez em 1929, o evento reconhece os destaques do ano anterior.

O prêmio é dado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), mas recebeu o apelido de Oscars em 1939, dez anos após sua estreia - este foi o nome dado para a estatueta dourada entregue aos vencedores.

Os principais prêmios da noite são: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante.