Quem ganhou o Oscar 2023: lista dos ganhadores em tempo real

O Oscar 2023 foi entregue em Los Angeles, homenageando os melhores da indústria cinematográfica dos últimos 12 meses. Aqui está a lista de vencedores e todos os indicados ao 95º Oscar.

E o Oscar vai para...

Quem ganhou o Oscar 2023?

Quem levou para casa as honras na 95ª edição do Oscar? Confira em breve a lista de vencedores do Oscar (em negrito):

Melhor filme - Quem ganhou o Oscar 2023

• Elvis

• Entre Mulheres

• Nada de Novo no Front

• Os Fabelmans

• Os Banshees de Inisherin

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

• Tár

• Top Gun: Maverick

• Triângulo da Tristeza

Melhor direção

• Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

• Martin McDonagh - Os Banshees de Inisherin

• Ruben Östlund - Triângulo da Tristeza

• Steven Spielberg - Os Fabelmans

• Todd Field - Tár

Melhor atriz - Quem ganhou o Oscar 2023

• Ana de Armas - Blonde

• Andrea Riseborough - To Leslie

• Cate Blanchett - Tár

• Michelle Williams - Os Fablemans

• Michelle Yeoh - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor ator

• Austin Butler - Elvis

• Bill Nighy - Living

• Brendan Fraser - A Baleia

• Colin Farrell - Os Banshees de Inisherin

• Paul Mescal - Aftersun

Melhor atriz coadjuvante - Quem ganhou o Oscar 2023

• Angela Bassett - Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

• Hong Chau - A Baleia

• Jamie Lee Curtis - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

• Kerry Condon - Os Banshees de Inisherin

• Stephanie Hsu - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor ator coadjuvante

• Barry Keoghan - Os Banshees de Inisherin

• Brendan Gleeson - Os Banshees de Inisherin

• Brian Tyree Henry - Causeway

• Judd Hirsh - Os Fabelmans

• Ke Huy Quan - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo - GANHADOR

Melhor roteiro original

• Os Banshees de Inisherin

• Os Fabelmans

• Tár

• Triângulo da Tristeza

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor roteiro adaptado

• Entre Mulheres

• Glass Onion: Um Mistério Knives Out

• Living

• Nada de Novo no Front

• Top Gun: Maverick

Melhor edição

• Elvis

• Os Banshees de Inisherin

• Tár

• Top Gun: Maverick

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor filme internacional

• A Menina Silenciosa - Irlanda

• Argentina, 1985 - Argentina

• Close - Bélgica/França/Holanda

• Eo - Polônia

• Nada de Novo no Front - Alemanha

Melhor animação

• A Fera do Mar

• Gato de Botas 2: O Último Pedido

• Marcel the Shell With Shoes On

• Pinóquio por Guillermo del Toro

• Red: Crescer é uma Fera

Melhor design de produção - Quem ganhou o Oscar 2023

• Avatar: O caminho da água

• Babilônia

• Elvis

• Nada de Novo no Front

• Os Fabelmans

Após tapa em Chris Rock, Will Smith vai no Oscar 2023?

Melhor fotografia

• Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

• Elvis

• Império da Luz

• Nada de Novo no Front por James Friend - Ganhador

• Tár

Melhor figurino

• Babilônia

• Elvis

• Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

• Sra. Harris Vai a Paris

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor maquiagem e penteados

• A Baleia

• Batman

• Elvis

• Nada de Novo no Front

• Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Melhor som

• Avatar: O caminho da água

• Batman

• Elvis

• Nada de Novo no Front

• Top Gun: Maverick

Melhores efeitos visuais

• Avatar: O caminho da água

• Batman

• Nada de Novo no Front

• Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

• Top Gun: Maverick

Melhor trilha sonora - Quem ganhou o Oscar 2023

• Babilônia

• Entre Mulheres

• Nada de Novo no Front

• Os Fabelmans

• Pinóquio por Guillermo del Toro

Melhor música original

• Applause - Tell it like a woman

• Hold My Hand - Top Gun: Maverick

• Lift Me Up - Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

• Naatu Naatu - RRR

• This is life - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor documentário - Quem ganhou o Oscar 2023

• All That Breathes

• All the Beauty and the Bloodshed

• A House Made of Splinters

• Navalny GANHADOR

• Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

Melhor curta documentário

• Haulout

• How Do You Measure a Year?

• Stranger at the Gate

• The Elephant Whisperers

• The Martha Mitchell Effect

Melhor curta

• An Irish Goodbye - GANHADOR

• Ivalu

• Le Pupille

• Night Ride

• The Red Suitcase

Melhor curta de animação - Quem ganhou o Oscar 2023

• An Ostrich Told Me the World is Fake, and I Think I Believe It

• Ice Merchants

• My Year of Dicks

• The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

• The Flying Sailor

Por que se chama Oscar?

Uma história popular é que Margaret Herrick, bibliotecária da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, viu o troféu pela primeira vez e disse que se parecia com seu tio Oscar.

Mas então houve a atriz Bette Davis, que disse ter batizado o troféu de Oscar porque seu traseiro lembrava o de seu primeiro marido, Harmon Oscar Nelson.

O colunista de fofocas de Hollywood Sidney Skolsky também afirmou ter inventado o apelido. Em 1934, ele o usou em uma história sobre a primeira vitória de Katharine Hepburn como melhor atriz.

Quase 100 anos depois, ainda não temos certeza de quem deu o nome ao troféu. Mas não há confusão sobre quem o fez.

O primeiro Oscar foi projetado pelo diretor de arte da MGM, Cedric Gibbons, e esculpido pelo artista de Los Angeles, George Stanley. Representava, como hoje, um cavaleiro segurando a espada de um cruzado em pé sobre um rolo de filme. Os cinco raios do rolo de filme representam os cinco ramos originais da Academia: atores, diretores, produtores, técnicos e escritores.

A estatueta foi feita de bronze banhado a ouro. Mas quando houve escassez de metal durante a Segunda Guerra Mundial, o prêmio foi feito de gesso pintado (que os vencedores puderam trocar após a guerra). E a partir de 1982, o núcleo do prêmio foi alterado para britannia metal, uma liga à base de estanho.

Filmes que já ganharam o Oscar