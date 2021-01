Veja o vídeo de pedido de casamento de Vitória Strada e Marcella Rica

Vitória Strada e Marcella Rica ficaram noivas na virada do ano. E o assunto voltou a circular pela web com a publicação do vídeo do pedido organizado por Marcella. Vitória foi pega de surpresa, achando se tratar de uma gravação do look escolhido para entrar em 2021. As duas estão juntas desde 2019.

Como Vitória Strada foi pedida em casamento por Marcella rica?

“Era para ser um fashion film, mas… eu disse sim! Gabe Simas-Klein me chamou pra fazer um vídeo do meu look e eu fui bem bela. Com a luz na minha cara eu não enxergava nada até que ele disse: olha pra Marcela {Marcella Rica]”, contou Vitória Strada na legenda da publicação do Instagram.

“Procurei ela no meio da luz e dos nossos amigos lindos, e lá estava o meu amor ao lado de um letreiro escrito “feliz ano novo” . Não, pera. Li de novo. “Casa Comigo?”

O casal passou o Réveillon na Bahia. Entre os amigos que acompanharam o momento especial estavam Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello.

Nos comentários da postagem, muitos famosos celebraram o amor das duas. “Ahhhh suas lindas! Parabéns”, escreveu Camila Queiroz. “Socorro, que lindas! Como não se emocionar? Deus abençoe essa união!”, desejou Vivian Amorim. “Eu não tenho estruturas”, comentou Giovanna Lancellotti. “Meu olho tá molhado, não sei pq! Que perfeitaaaaas”, completou Aline Dias.

“Graças a Deus, tenho uma família que me apoia muito, independentemente de quem eu amar. Meus pais se preocuparam sempre em saber se estou feliz e, acima de tudo, se a pessoa com quem estou tem caráter. Isso é o mais importante para minha família e montou quem eu sou. Fez com que eu mesma não tivesse preconceito comigo quando isso aconteceu. Diferentemente de muitas pessoas que já sabem desde pequenas do que gostam, eu descobri que poderia me apaixonar por uma mulher quando me apaixonei pela Marcella. Poderia muito bem ter me julgado, não ter me permitido viver esse lado. Mas a criação que tive me ajudou a respeitar esse sentimento novo”, disse Vitória Strada em entrevista recente à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Veja o vídeo:

