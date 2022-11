Velório de Gal Costa em São Paulo será aberto ao público

O velório de Gal Costa será realizado na sexta-feira (11) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na capital paulista. A cerimônia será aberta ao público, por isso, fãs terão a chance de se despedir da cantora. O enterro, no entanto, será reservado para familiares e amigos próximos.

Fãs de Gal Costa poderão dar um último adeus à cantora em seu velório na sexta-feira (11). A cerimônia, aberta ao público, será realizada das 9h às 15h na Alesp. A assembleia fica na zona sul de São Paulo, em frente ao Parque Ibirapuera. Segundo publicação de suas redes sociais, no entanto, o enterro será fechado para amigos próximos e familiares da artista.

A cantora faleceu na quarta-feira (9), conforme informou sua assessoria de imprensa, sua morte aconteceu em casa, na cidade de São Paulo. Gal morreu aos 77 anos e deixou apenas seu filho, Gabriel, de 17 anos. A artista não teve mais filhos e também não era casada. Pouco antes de seu falecimento, a cantora havia cancelado alguns shows em razão de uma cirurgia para retirar um um nódulo na fossa nasal direita.

Carreira e vida de Gal Costa

Nascida em Salvador, no ano de 1945, a estrela brasileira foi batizada como Maria da Graça Costa Penna Burgos. Conhecida pelo público como Gal Costa, a artista deixou sua voz gravada em diversas obras histórias para os brasileiros, como “Chuva de Prata”, “Vaca Profana”, “Meu Bem, Meu Mal”, “Meu nome é Gal”, entre muitos outros. A cantora não gostava de comentar sobre sua vida pessoal ou amorosa, mas deixava sua arte falar por ela.

A estreia da artista profissionalmente aconteceu em 1964, quando Gal se apresentou no concerto Nós, evento que inaugurou o Teatro Vila Velha na capital baiana. A partir daí, sua carreira musical não parou mais. A cantora passou a gravar com grandes nomes da MPB, como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Seu Jorge, Gilberto Gil e Tom Zé. Ainda década de 60, Gal se mudou para o Rio de Janeiro e seguiu profissionalmente na cidade.

Durante sua carreira, a cantora mesclou estilos e chegou a cantar com diferentes artistas como Cazuza e até mesmo Marília Mendonça, em 2018.

Seu último álbum, intitulado "Nenhuma Dor", foi lançado em 2021. Nas gravações, cantou com nomes contemporâneos, como Criolo, Rubel, Tim Bernardes, Silva e Rodrigo Amarante. Antes de falecer, embora tivesse cancelado shows de novembro, Gal estava apresentando sua turnê "As várias pontas de uma estrela", na qual cantava sucessos antigos. A cantora fazia outros desde outubro do ano passado.