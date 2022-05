Vídeo: Samantha Schmütz pede desculpas a Juliette após polêmica

A atriz Samantha Schmütz pede desculpas a Juliette em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira, 18. A comediante apareceu chorando em seus stories e assumiu que errou ao questionar se a ex-BBB era artista em um comentário feito por ela na última segunda-feira, que gerou polêmica na web.

Samantha Schmütz pede desculpas: o que ela disse?

Samantha Schmütz publicou uma sequência de stories na manhã de hoje, quarta-feira, 18, onde pede desculpas à Juliette. Ela começa dizendo que gostaria de ter se pronunciado antes nas redes sociais antes, mas precisou refletir, chorar e entender que o seu comentário foi infeliz. “Foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia”, disse.

Samantha voltou atrás em seu comentário e afirmou que Juliette é sim artista. “Ela é uma pessoa que só faz o bem para o Brasil. Tem pouquíssimo tempo de carreira, mas é artista sim porque está cantando, está lotando shows, tem seus fãs”, continuou.

A atriz continuou dizendo que jogou sua frustração com o mercado artístico no Brasil em cima de Juliette. “Celebridade vira artista, e eu joguei essa minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente se você não tem a ‘máquina’ te fortalecendo”.

Por fim, a comediante pediu desculpas à ex-BBB e aos seus fãs. “Espero que você me perdoe, Juliette, e o Brasil também”.

🚨 Samantha Schmütz quebra o silêncio pela primeira vez desde que questionou se a cantora e campeã do BBB21, Juliette, era artista. "Comentário desnecessário" Confira: pic.twitter.com/Y5T30JICf1 — The Geek (@TheGeekOficial) May 18, 2022

Entenda a polêmica

Na segunda-feira, a atriz Samantha Schmütz deixou um comentário no perfil Mídia Ninja, que havia postado um trecho da participação de Juliette no programa de Altas Horas. No vídeo, a ex-BBB disse que é dever de todo artista se manifestar publicamente. “Como artista eu acho que é uma obrigação. A gente tá num lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social, então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, eu acho que é obrigação”.

Apesar de concordar com o posicionamento de Juliette, Schmütz questionou o valor artístico da ex-BBB: ““Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”. O comentário foi apagado logo depois.

A fala de Schmütz rendeu polêmica nas redes sociais e diversos famosos saíram em defesa da paraibana. Fernanda Paes Leme, Rafa Kalimann, Elba Ramalho, Gustavo Mioto e Anitta foram alguma das celebridades que repreenderam o comentário da humorista.

“Rapidão aqui… se compõe, canta, faz show, clipe e etc… é artista né não? Não parece que passa dos conceitos básicos de ser artista já?”, escreveu Mioto.

“Oi Juliette, vim aqui enaltecer sua música, sua história e a forma com que se expressa. Resultado disso é você tocar o coração de tantas pessoas sendo essa artista que está sempre buscando ser sua melhor versão. Continue se expressando baseada no amor, isso é um dom e você o tem”, publicou Kalimann.

Na noite de segunda, a própria Juliette se manifestou. “A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso… é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade… Então, sim, eu SOU artista e aprendiz de muita coisa”, escreveu em seu Twitter.

