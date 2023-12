Viih Tube e Rodrigo Mussi já namoraram? Entenda o que aconteceu

Uma recente matéria sobre o site de apostas Blaze acabou despertando uma treta na internet entre os ex-BBBs Eliezer e Rodrigo Mussi, por conta de uma suposta indireta que Rodrigo teria direcionado para Viih Tube, que já divulgou a marca. O que muita gente pode não saber é que a dupla tem uma história de amizade de altos e baixos.

O que aconteceu com Viih Tube e Rodrigo Mussi?

Viih Tube e Rodrigo Mussi se aproximaram depois que o gerente comercial participou do BBB 22 e ficou famoso no país. Eles nunca namoraram oficialmente, mas chegaram a se envolver brevemente antes do acidente do ex-BBB e foram vistos aos beijos no Lollapalooza, em março de 2022, pouco depois que o influencer deixou a casa mais famosa do país.

Para a coluna de Patrícia Kogut na época, Mussi deixou claro que não se tratava de nada sério e a dupla só deu um beijo, mas que a relação deles era mais de amizade. Isso continuou e menos de um mês depois, no dia 31 de março, Rodrigo sofreu um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros, quando retornava de um jogo no Morumbi.

O ex-BBB teve traumatismo craniano e outras fraturas pelo corpo, pois foi jogado do veículo, já que não estava usando o cinto de segurança. Durante este período, Viih Tube mostrou em suas redes sociais que deu muito apoio para a família de Rodrigo, que é de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Além disso, ela se tornou uma porta-voz das informações sobre o estado de saúde do rapaz, sempre deixando os fãs informados sobre o quadro de Rodrigo.

O influenciador teve a sorte de se recuperar do acidente e depois disso chegou a morar um tempo na casa de Viih Tube, segundo ambos revelaram nas redes sociais. A loira levou o amigo para sua casa para que tivesse os cuidados necessários, já que ele morava sozinho antes do acidente, e também tivesse apoio na capital de São Paulo, já que sua família reside no itnerior.

Após a recuperação, ele voltou para casa, mas a amizade dos dois ainda era mostrada nas redes scais, entrevistas e outros momentos juntos em público. Rodrigo Mussi também se tornou amigo de Eliezer, com quem Viih Tube começou a se relacionar em meados de maio de 2022.

A amizade foi esfriando e sendo cada vez menos mostrada, o que deixou parte do público em dúvida se a relação entre Mussi e Viih Tube ainda existia. Em setembro de 2023, ambos comentaram sobre o assunto em entrevistas separadas. Rodrigo Mussi esclareceu para o Gshow que os dois haviam se afastado, mas ele ainda era muito grato pela ajuda da jovem na época do acidente. Já Viih disse ao podcast Vacacast que os dois não tinham mais nenhuma relação, mas que Mussi ainda era amigo de Eliezer.

Como começou a treta de Eliezer e Mussi

Essa relação de camaradagem entre Eliezer e Rodrigo Mussi acabou no último fim de semana, 17 de dezembro, depois que uma reportagem sobre a Blaze foi ao ar no Fantástico. Na reportagem, foi revelado uma investigação da polícia sobre a empresa, por conta de pagamentos que não eram feitos a vencedores, e também alertava a divulgação do site de apostas por muitos influencers, sendo Viih Tube um deles.

No Twitter, Rodrigo Mussi falou sobre o assunto sem citar nomes e escreveu: "será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hmm". A atitude não foi bem vista por Eliezer, que entendeu o comentário como uma indireta para Viih Tube e soltou o verbo nas redes sociais.

Em uma série de stories no Instagram, o ex-BBB xingou Mussi, falou mal do amigo e chamou de interesseiro. "Rodrigo Mussi tá querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus stories eram classificados de joguinho", reclamou.

E o influencer continuou: "todo dia, toda semana eram diferentes. Não era uma marca só não, eram várias. Todo dia era um diferente. Quem pagava mais tava lá nos seus stories. Você devolveu o dinheiro?. Você, por acaso, agradeceu? Você falou um 'obrigado' por todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você? Para te ajudar? (...) Ou você somente descartou a minha mulher quando não serviu mais para você? Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é?

Interesseiro com ela, comigo e com muita gente".

Rodrigo Mussi e Eliezer não estão mais se seguindo nas redes sociais e o ex-amigo do casal se pronunciou sobre o assunto em entrevista ao Gshow nesta segunda-feira, 18. O famoso disse que não fez indiretas, pois não citou os nomes em sua publicação, e admitiu que já fez publicidade de joguinhos no passado, mas parou já que o trabalho não fazia mais sentido com seus atuais projetos.