Craque do Real Madrid, Vinicius Júnior tem namorada?

Um dos jogadores brasileiros mais requisitados dos últimos tempos, Vinicius Júnior é bem discreto sobre sua vida pessoal e não fala muito sobre como está o coração. No entanto, com alguns cliques aqui e ali, o público consegue alguns vislumbres da vida amorosa do jogador do Real Madrid. Sem namorada atual, o famoso de 22 anos já se relacionou com algumas mulheres da mídia.

Julia Rodrigues foi apontada como o affair mais recente de Vini Jr.

Ao que tudo indica, Vinicius Júnior não está namorando no momento. O relacionamento mais recente do jogador apontado na mídia foi no ano passado, com a modelo, influenciadora e atriz Julia Rodrigues, de 24 anos de idade.

A famosa foi vista com o atleta algumas vezes e inclusive viajou para o Catar durante a Copa do Mundo. Apesar de discretos, a famosa chegou a fazer uma publicação ou outra nas redes ao lado do jogador durante o suposto relacionamento, o que levantou as suspeitas da mídia e do público, que já os “shippava”.

No entanto, entre o final de 2022 e começo de 2023, alguns posts de Julia nas redes levaram os fãs do casal a acreditar que eles haviam terminado. A atriz disse no Twitter que usuria o novo ano para focar nela mesmo. Enquanto isso, o público percebeu que Vini Jr começou a seguir algumas modelos e curtir fotos de famosas.

A dupla não falou abertamente na mídia sobre o suposto namoro e o apontado término e continua se seguindo no Instagram. Atualmente, Viniciu Júnior mora na Espanha, país em que trabalha. Já Julia está em uma viagem em Miami no momento e tem mostrado vários cliques dos passeios no Instagram.

Apesar dos rumores sobre o término da dupla, Julia se pronunciou no Twitter sobre as recentes notícias que envolvem o jogar de futebol e mostrou solidariedade ao atleta, que sofreu racismo esta semana durante uma partida do Real Madrid contra o Valencia.

“É impossível não sentir nojo, horror, desespero pelo o que o Vinicius passa. Isso é completamente surreal! Cruel, ridículo! Toda vez a mesma história, só piora e nada é feito”, desabafou.

É impossível n sentir nojo, horror, desespero pelo o que o vinicius passa. Isso é completamente SURREAL! cruel ridículo! Toda vez a mesma história, só piora e nada é feito!!!!!!! — Xulia Rodrigues (@jurrodrigues2) May 21, 2023

Com quem mais Vinicius Jr namorou?

Vinicius Júnior não é aberto sobre seus relacionamentos, mas alguns deles e supostos romances já caíram na mídia.

Maju Mazalli

Em 2019, o jogador se relacionou com a influencer e ex-participante do reality show De Férias com o Ex Maju Mazalli. O affair entre eles já era apontado desde março daquele ano e se confirmou em julho, quando a famosa publicou uma fotos deles no aniversário do craque e escreveu “eu te amo”. O jogador respondeu a publicação e também se declarou para a moça.

A dupla não confirmou quando o relacionamento acabou, mas não durou muito. Em 2021, a famosa teve um breve romance com Lipe Ribeiro.

Ester Exposito

Antes de Julia Rodrigues ser apontada como namorada de Vinicius Júnior, o jogador ficou sob os holofotes da curiosidade do público após comentar nas redes sociais da atriz espanhola Ester Exposito, mais conhecida por seu trabalho na série da Netflix Elite. As especulações aumentaram quando Ester e Vini Jr publicaram stories de lugares parecidos e muita gente pensou que eles estavam viajando juntos. No entanto, a atriz e o jogador nunca confirmaram nada.

Ninoska Vásquez

Ainda em 2022, após os rumores com Ester e antes do suposto relacionamento com Julia, Ninoska Vásquez, miss Venezuela, foi apontada como affair do jogador. A modelo e o jogador não confirmaram o suposto romance, mas a famosa se destacou na mídia na época por ser acusada de envolvimento no tráfico de mulheres. O caso começou a ser investigado no ano passado e ainda não teve resolução. Em março deste ano, a modelo foi entrevistada com exclusividade sobre o assunto pelo Domingo Espetacular, da Record.

Kenia Os

Em setembro de 2021, o jornal espanhol Mundo Deportivo apontou a cantora mexicana Kenia Os como suposto affair de Vinicius Júnior. Os dois trocaram emojis e comentários nas redes sociais, mas nenhum romance foi confirmado pela dupla.

