Veja os gols do Real Madrid na vitória da Champions League 2024

O Real Madrid conquistou o 15º título da Liga dos Campeões, ampliando o recorde, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, em Wembley, mas os campeões da LaLiga foram levados ao limite pelo time da Bundesliga , que entrou no jogo como um grande azarão.

Quem fez os gols do Real Madrid?

Gols de Dani Carvajal no segundo tempo , o primeiro gol do lateral na Liga dos Campeões desde 2015, e um gol do brasileiro Vinícius Júnior aos 83 minutos selaram a conquista da taça do Real Madrid e garantiram a quinta vitória do técnico Carlo Ancelotti na Liga dos Campeões, ampliando um recorde já detido pelo primeiro.

Gol do Carvajal:

O veterano lateral-direito Carvajal cabeceou após escanteio de Toni Kroos aos 74 minutos e a partir desse momento a equipe de Carlo Ancelotti ganhou vida.

GOOOOOOOOL DE DANI CARVAJAL, TE QUIERO DANIIIIII 🤍🤍🤍pic.twitter.com/wfxPpVsswS — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 1, 2024

Como foi o gol do Vini JR.:

Vinicius marcou o segundo gol do Real aos 83 minutos para silenciar os torcedores vestidos de amarelo do Dortmund que criaram uma parede de barulho durante a final. O brasileiro é o autor do gol do título em 2022, e também em 2024.

Borussia Dortmund 0x2 Real Madrid



⚽️ Vinicius Júnior

🥾 Bellingham



🏆 Champions | Final (jogo único)



pic.twitter.com/4EB8rd7O0Y — Diário de Torcedor (@DiarioGols) June 1, 2024

De faro, foi difícil para a equipa alemã, que desperdiçou várias boas oportunidades no primeiro tempo.

