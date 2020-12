Vitória Strada muda visual e aparece com cabelo loiro

Ano novo, cabelo novo. Quer passar por uma transformação para entrar em 2021 com astral melhor? Foi o que fez Vitória Strada, na quarta-feira (23). “Me despedindo oficialmente da Kyra”, disse a atriz sobre a personagem de “Salve-se Quem Puder“, cujas gravações terminaram na semana passada.

Como é o novo visual da Vitória Strada?

A atriz mudou a cor dos fios, que seguem com corte reto na altura dos ombros. “Do marrom para o loiro!”, disse o hair stylist Anderson Couto. A raiz continua escura e os fios estão mais claros do meio para baixo.

A gravação da novela “Salve-se Quem Puder” terminou na semana passada, no dia 17. “Se despedir de um trabalho nunca é fácil. Ao longo de meses formamos uma família. Nos unimos, nos dedicamos e enfrentamos todas as dificuldades que 2020 nos apresentou com coragem e vontade de entregar um trabalho leve e bonito. Tenho muito a agradecer a todos, sem exceção, que fizeram parte desse projeto”, disse a atriz.

A trama é uma comédia romântica, com aventura e suspense, criada e escrita por Daniel Ortiz, com direção artística de Fred Mayrinke direção geral de Marcelo Travesso. Por conta da paralisação das gravações no início da pandemia do novo coronavírus, foi interrompida e deu lugar a edições especiais de “Totalmente Demais” e “Haja Coração”. Deve voltar ao ar em janeiro, quando serão exibidos mais 53 capítulos.

Deborah Secco também mudou o visual após a novela

“Aquela regra: fim de novela e a gente saindo da personagem… Mudei!”, escreveu Deborah Secco. Após terminar as gravações de “Salve-se Quem Puder”, passou a tesoura e trocou a coloração. Exibe long bob (corte na altura dos ombros) castanho.

A atriz viveu uma das três protagonistas do folhetim das 19h, ao lado de Vitória Strada e Juliana Paiva. “Uma saudade louca que a gente vai sentir dessas pessoas que a gente convive diariamente. É uma família que a gente forma aqui, trabalhando. E essa personagem, que mora em mim, vai se despedir de forma brusca”, declarou Deborah.