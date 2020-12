Voltaram? Ivy Moraes posa para foto com ex em aniversário do filho

Ivy Moraes comemorou o aniversário de 4 anos do filho, Luiz Miguel, em Belo Horizonte na última sexta-feira (18). No entanto, o evento foi marcado pelo reencontro da modelo com o ex-noivo, Rogério Fernandes, dias após a polêmica separação dos dois. Apesar dos pesares, ambos demonstraram clima amistoso em meio ao turbilhão que viveram recentemente.

Nas redes sociais, a ex-BBB compartilhou alguns registros do aniversário do filho em que o ex-jogador de vôlei aparece ao seu lado. “O Rogério é pai do Luiz Miguel e por isso mantemos uma relação de respeito e amizade. Ele nunca vai deixar de ser o pai do meu filho. Não é porque não prosseguimos com o casamento que precisamos nos odiar. Cada um está seguindo sua vida e fazendo o melhor pelo nosso filho”, contou ela.

Já em outro momento, a modelo focou apenas no filho. “Prometo te amar pra sempre! Feliz seus 4 aninhos meu amor”, disse Ivy no Instagram.

Separação de Ivy Moraes e Rogério Fernandes

No início de dezembro, áudios vazados à imprensa em que Rogério sugere sexo para quitar uma dívida com uma mulher estremeceu a relação com Ivy Moraes. O ex-jogador destaca seus dotes entre quatro paredes e chega a afirmar que não é apaixonado pela famosa.

“Acho que é a melhor opção pra mim agora. Ficar sozinho e longe do Luís Miguel estava complicado. Estar nessa situação toda é mais complicado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu tô apaixonado por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de ‘eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela’. […] Eu não sinto (mais nada pela Ivy) é uma coisa que eu acho que tenho que construir”, teria dito Rogério.

Ivy Moraes e Rogério Fernandes estavam de casamento marcado para a semana passada em Cancún, no México. A cerimônia aconteceria de forma intimista e marcaria a retomada da união dos dois.