O que Pedro Scooby faz e de onde vem sua fortuna?

O carioca Pedro Scooby é um dos nomes mais conhecidos do surf, ficando ainda mais famoso no ano passado quando participou do Big Brother Brasil 22. O atleta já foi casado com a atriz Luana Piovani, com quem tem três filhos, e encara uma briga pública com relação a pensão. Mas afinal, de onde vem o dinheiro de Scooby?

De onde vem a fortuna de Pedro Scooby?

Scooby é surfista e se tornou um dos maiores nomes do esporte na categoria de ondas gigantes. Morando em Nazaré, Portugal, ele já pegou ondas de 20 metros de altura.

O atleta é adepto ao freesurf, ou seja, participa apenas de competições pontuais, ao contrários de outros nomes como Gabriel Medina que participa no circuito tradicional.

Desde o início de sua carreira, Pedro Scooby conta com patrocinadores. Atualmente, ele é patrocinado por ao menos cinco marcas diferentes, incluindo a Red Bull, HB Brasil, Bezel Blockchain, Ultimate Ears e Quiksilver, além de fazer algumas publicidades pontuais em sua página no Instagram. Em 2022, o atleta participou do BBB, mas deixou a competição antes da final. Também no ano passado, ele entrou para o mercado dos NFTs.

Pedro começou a surfar bastante novo, quando tinha apenas 11 anos de idade e rapidamente fez seu nome no esporte. Além de Nazaré, já enfrentou ondas gigantes no o Havaí, México, Peru, Chile, Indonésia, entre outros.

Ele também já fez uma viagem de motorhome pela Europa para divulgar e enaltecer os esportes que foram impactados pela crise de covid-19, aprendendo novas modalidades e apresentando o trabalho de atletas de vários países que estavam impedidos de competir devido à pandemia.

A discussão sobre a fortuna de Pedro Scooby foi levantada após Luana Piovani acusar publicamente o ex-marido de não pagar a pensão dos três filhos do casal, Dom, Bem e Liz. A atriz até afirmou que vai procurar os patrocinadores do atleta.

Qual a treta de Luana Piovani e Scooby?

A treta de Luana e Scooby começou ainda no natal, quando os três filhos do ex-casal foram passar o feriado na casa do pai e sua atual esposa, Cintia Dicker.

A atriz não gostou de saber que cada um deles ganhou um celular de presente, pois poderiam acessar conteúdos inapropriados para suas idades. Para rebater a acusação da ex, o surfista publicou um print mostrando que monitora o que os filhos acessam nos aparelhos.

No entanto, a treta não parou por aí. Na última segunda-feira, 2, a loira voltou aos stories para acusar o ex-marido de não depositar o valor da pensão combinado entre eles. "Claro que amanhã é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, [mas] ele esperou agora para dizer que vai pagar o que ele acha justo", começou.

"Não preciso de dinheiro dele, mas meus filhos precisam! Meus filhos têm direito ao mesmo nível de vida que sempre tiveram. Querem que mude de casa? Que mude de escola? Porque se mudar de casa tem que mudar de escola. Querem que meus três filhos fiquem sozinhos e cozinhem a sua própria comida até eu chegar?", continou.

A atriz também disse que irá procurar os patrocinadores do ex: "Eu vou dar uma pesquisinha para ver quais são os patrocinadores do Pedro. Eu só conheço a Red Bull. Acho que ele fechou com a Corona também. Eu vou dar uma pesquisada e vou fazer vídeos aos patrocinadores para ver se é esse tipo de imagem que eles querem atrelada a eles".

Recentemente, o surfista foi bastante criticado na web por participar de uma festa de Réveillon enquanto sua filha recém-nascida com Cintia Dicker segue internada na UTI. A pequena Aurora passou por duas cirurgias devido à uma comorbidade não revelada.

