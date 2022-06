Whindersson Nunes fortuna: quanto o humorista tem na conta?

Whindersson Nunes fortuna: essa é uma das maiores curiosidades dos fãs do humorista que se tornou milionário ao ficar famoso no YouTube. O influenciador já não posta vídeos com tanta frequência, mas continua fazendo shows de stand up pelo país, além de ser o rosto de marcas famosas.

Whindersson Nunes fortuna: famoso revela valores

Whindersson Nunes fortuna: não se sabe ao certo qual o patrimônio do influenciador digital. No entanto, em entrevista ao Primocast, o humorista falou um pouco sobre seu faturamento. “Dinheiro guardado tenho pouco. Eu não tenho uma conta para me gabar e mostrar quanto eu tenho. Desde muito cedo, tenho uma filosofia perigosa de deixar ir para vir mais. De ontem pra hoje, já negamos uns R$ 10 milhões, coisa de aposta, uma empresa que parece que tem alguma coisa governamental”, disse.

Ele também falou sobre os valores que ganha com publicidade. “Só com publicidade no Instagram, por exemplo, vou tirar uns R$ 20 milhões”, contou.

Whindersson revelou que fez o seu primeiro milhão com 20 anos de idade. “Eu estava juntando uma graninha. Começou a entrar um volume maior, R$ 100 mil. Eu fazia vários shows pequenos em várias cidades. Quando eu ia para Rio Branco, no Acre, ia para Cruzeiro do Sul, por exemplo. Começou a entrar R$ 150 mil… Em seis meses, começou a juntar”, explicou.

E como ele gasta o dinheiro? Whindersson disse que investe em sua carreira. Ele contou que gasta para ir em novos lugares, ter novas experiências que lhe proporcionem bons ensinamentos que possam ser passados para o público em forma de piada. “Eu gasto muito. Vou para o país com mais conforto. Eu prezo o conforto na minha vida”, revelou.

Quantos milhões de seguidores têm Whindersson Nunes no Instagram?

Whindersson Nunes tem 58.2 milhões de seguidores no Instagran, em junho de 2022. Ele é quinto brasileiro mais seguido na plataforma, ficando atrás apenas de Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Anitta e Marcelo Vieira Jr. No YouTube, ele acumula mais de 43 milhões de inscritos.

O youtuber começou a gravar vídeos em 2010, mas foi a paródia Alô, vó, tô reprovado, uma versão da canção Alô, vó, tô estourado, de Israel Novaes, que o canal decolou. Whindersson seguiu fazendo paródias e vídeos contando situações divertidas sobre sua vida, que foram conquistando cada vez mais inscritos em seu canal. Hoje, ele também é músico e se apresenta no cenário trap usando o nome artístico Lil Whind. Seu primeiro álbum, chamado Piauí, foi lançado em 2020.

A carreira de Whindersson também foi marcada por polêmicas, principalmente relacionadas à vida pessoal. Ele começou a namorar a cantora Luísa Sonza em 2016, com que se casou em 2018 e se divorciou dois anos depois. A separação foi envolta de boatos, que fizeram com que a cantora sofresse muitos ataques na internet – o próprio comediante teve que se pronunciar dizendo que não houve traição e pediu para que seus fãs parassem de atacar Luísa.

No mesmo ano, ele passou alguns meses sem trabalhar para fazer um tratamento contra depressão. Ele também revelou em seu biografia, chamada Vivendo Como Um Guerreiro, que precisou lutar contra o vício em drogas. ”

“Não havia mais intervalo entre as drogas. Eu acordava e desacordava para a vida. Eram drogas e mais drogas tentando estancar sei lá o quê”, escreveu.

Em novembro de 2020, assumiu o namoro com a estudante de engenharia Maria Lina. A jovem engravidou, mas o bebê do casal, João Miguel, nasceu prematuro e não resistiu.

