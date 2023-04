Lançamentos de abril 2023 da Netflix: séries e filmes que entram no catálogo

Mais de 50 longas-metragens, séries e documentários chegam ao catálogo da Netflix no próximo mês. O destaque entre os filmes de abril fica com o lançamento especial de 'Power Rangers: Agora e Sempre', que marca os 30 anos da franquia. Os assinantes também poderão assistir aos novos episódios da comédia nacional 'A Sogra que te Pariu' e 'Bem-vindos ao Éden'.

Com um cronograma de lançamento de filmes seriamente promissores, vamos dar uma olhada nos grandes filmes que serão distribuídos nos cinemas.

Lançamentos de filmes na Netflix em abril de 2023

O mês de lançamentos da Netflix começa com um filme intimista sobre a vida de Lewis Capaldi, que narra a trajetória do artista desde seu primeiro viral até sua indicação ao Grammy, a mais prestigiada premiação da música mundial.

A plataforma tem mais três estreias de filme ao longo do mês, 'Meu Amigo Lutcha', em 7 de abril, 'Fome de Sucesso', em 8 de abril, e 'Seven Kings Must Die', em 14 de abril.

Em 19 de abril, a plataforma lança 'Power Rangers: Agora e Sempre', em comemoração aos 30 anos da franquia de sucesso. Os heróis se reúnem para derrotar Rita Repulsa, que está de volta.

One Direction: This Is Us - 1 de abril

Noé - 1 de abril

Motoqueiro Fantasma - 1 de abril

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now - 5 de abril

Meu Amigo Lutcha - 7 de abril

Fome de Sucesso - 8 de abril

Seven Kings Must Die - 14 de abril

Power Rangers: Agora e Sempre - 19 de abril

Guia de Viagem para o Amor - 21 de abril

Quais as séries novas em abril de 2023?

A Netflix também vai rechear o catálogo das séries no mês de abril. O público acompanha os novos episódios da comédia nacional A Sogra que te Pariu, a partir do dia 12. Isadir (Rodrigo Sant'Anna) retorna para sua família após deixar a prisão e já começa a armar novas maneiras de infernizar a vida de (Rafael Zulu) e Alice (Lidi Lisboa).

Outra série que chega em sua temporada é Sweet Tooth, em 27 de abril. Gus, um menino cervo muito-especial, tenta ajudar seus novos amigos híbridos a escapar dos Últimos Homens antes que algo terrível acontece.

A plataforma de streaming também adiciona ao catálogo a primeira temporada de outros seriados, como 'War Sailor: Limited Series', 'Estrelas da Música', 'Treta', 'O Advogado de Divórcio', 'Queenmaker ', 'A Diplomata'.

War Sailor: Limited Series - 1ª Temporada - 2 de abril

Estrelas da Música - 1ª Temporada - 4 de abril

Treta - 1ª Temporada - 6 de abril

O Advogado de Divórcio - 1ª Temporada - 8 de abril

A Sogra que te Pariu: - 2ª Temporada - 12 de abril

Queenmaker - 1ª Temporada - 14 de abril

A Diplomata - 1ª Temporada - 20 de abril

Supermães - 7ª Temporada - 26 de abril

Sweet Tooth - 2ª Temporada - 27 de abril

Bem-vindos ao Éden - 2ª Temporada - Sem data

Documentários da Netflix em abril de 2023

Além do documentário sobre o astro Lewis Capaldi, a Netflix inclui no seu catálogo mais três longas-metragens do gênero.

No dia 12, o público poderá assistir Procurados - EUA: O Atentado à Maratona de Boston, sobre o crime que aterrorizou a cidade em 2013.

Já em 'Como Ficar Rico', que estreia em 18 de abril, o autor e consultor financeiro Ramit Sethi viaja pelo país ajudando pessoas com as finanças. A Netflix adiciona também o documentário 'O Império dos Chimpanzés' que acompanha uma grande comunidade nos animais em seu habitat natural.

Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now - 5 de abril

Procurados - EUA: O Atentado à Maratona de Boston - 12 de abril

Como Ficar Rico - 18 de abril

O Império dos Chimpanzés - 19 de abril

Filmes e séries infantis

Para as crianças, a Netflix novos episódios de títulos já disponíveis na plataforma. 'CoComelon' chega em sua oitava temporada; 'O Chefinho: De Volta ao Berço', 'Bebê Oggy', 'Ada Batista, Cientista' e 'Tubacão' ganham novas temporada. As novidades ficam por conta de 'Cada um na sua Casa' e 'Trolls 2'.