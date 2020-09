A premiada atriz japonesa Yuko Takeuchi foi encontrada morta em sua casa em Tóquio aos 40 anos.

Quem a encontrou foi seu marido, o ator Taiki Nakabayashi, em sua casa no bairro de Shibuya. O hospital confirmou a morte da atriz.

De acordo com a mídia japonesa, a polícia começou uma investigação, pois suspeitam que a atriz se suicidou.

Takeuchi era popular no Japão, principalmente pelo filme de terror de 1998 Ringu, que recebeu uma adaptação de Hollywood como O Anel.

Além disso, ela também apareceu nos dramas japoneses Asuka e Love And Life In The White.

Mais recentemente, ela esteve em The Confidence Man JP: Episódio da Princesa, lançado no início deste ano.

Yuko Takeuchi foi encontrada morta

Em um comunicado, a agência de talentos Stardust Promotion disse que estava “chocada e triste com a notícia”.

A atriz também interpretou uma mulher Sherlock Holmes na série da HBO, Miss Sherlock, que teve a transmissão feita em vários países. A série é uma adaptação feminina das histórias de detetive de Sir Arthur Conan Doyle.

Além disso, por três anos consecutivos, entre 2004 e 2007, Takeuchi ganhou o prêmio de melhor atriz em um papel principal no Japanese Academy Awards.

Bem como junto a sua longa lista de créditos como atriz, a imagem calorosa, sorridente e de mulher do povo de Takeuchi a tornou popular entre os anunciantes, relata a Variety Magazine.

Além do marido, ela deixa também dois filhos.

Casos de suicídio no Japão

Embora o caso de Takeuchi ainda não tenha confirmação de suicídio, essa tem sido a causa da morte de vários talentos japoneses recentemente, como da atriz Sei Ashina no início deste mês, o ator Haruma Miura em julho e a estrela do wrestling Hana Kimura em maio.

O Japão há muito luta contra uma das maiores taxas de suicídio do mundo, embora os números tenham caído desde que as medidas preventivas começaram, há mais de uma década.