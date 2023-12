Zeca Pagodinho filhos: quem são os herdeiros do sambista?

O cantor Zeca Pagodinho, de 64 anos, é pai de quatro filhos, frutos do casamento com Mônica Silva, com quem permanece até hoje. No entanto, recentemente, um homem procurou o famoso e afirmou que também é herdeiro do ícone do samba. Enquanto a identidade do possível sexto filho não é revelada, conheça a família do artista.

Zeca Pagodinho perdeu o filho mais velho

O primogênito de Zeca Pagodinho é Elias Gabriel, que faleceu em 2015, aos 28 anos, após ter um coágulo no cérebro decorrente de uma pneumonia. O rapaz era fruto de um relacionamento do cantor anterior ao casamento com Mônica, e os dois não mantinham uma relação próxima por conta de desavenças, conforme noticiado pelo jornal Extra na época.

O caso chamou a atenção da mídia após Elias ser internado em um hospital público no Rio de Janeiro, levantando questionamentos sobre o porquê o rapaz não ter sido tratado em uma instituição particular. No entanto, o veículo também afirmou que o famoso não sabia que o herdeiro estava doente. Zeca Pagodinho esteve presente no velório do filho, assim como o cantor Arlindo Cruz. O jovem também recebeu uma homenagem da irmã, Eliza.

Eduardo é o segundo filho de Zeca Pagodinho

Eduardo Chaves, de 35 anos, é o segundo filho de Zeca Pagodinho, mas o primeiro do casamento do cantor com Mônica Silva. Apesar de ser filho de quem é, o rapaz vive no anonimato e não mantém uma página no Instagram.

O herdeiro trabalha como produtor musical e, inclusive, foi o responsável por produzir alguns DVD's de samba, incluindo um com vozes que ainda não eram muito conhecidas no cenário. O rapaz também já fez parte do grupo carnavalesco Cacique de Ramos.

Louiz Carlos é o terceiro filho de Zeca

Louiz Carlos, de 34 anos, é o terceiro filho de Zeca Pagodinho. Um dos herdeiros mais conhecidos do famoso, o rapaz é publicitário e, atualmente, comanda o Instituto Zeca Pagodinho, uma escola de capacitação artística e cultural por música sinfônica, artes integradas e cidadania. Ele soma mais de 10 mil seguidores no Instagram, onde publica registros de seu trabalho na instituição

O herdeiro é casado desde 2020 com a psicóloga Thays Souza. Os dois oficializaram a união no civil em meio à pandemia e decidiram renovar os votos no ano passado, fazendo a festa que não puderam ter por conta da Covid-19. Em maio de 2022, o casal deu boas vindas ao primeiro filho, Miguel.

Eliza Piquet, quarta filha do cantor

A quarta filha de Zeca Pagodinho é Eliza Piquet, de 31 anos. A herdeira segue carreira como designer de moda e mantém sua própria marca de roupas de praia, a Balangan Beach Wear, além de comandar o Bazar Coisa de Garota. Em sua página no Instagram, ela soma mais de 12 mil seguidores, onde publica fotos ao lado da família e de seus trabalhos.

Eliza já é mãe de dois filhos. O primeiro herdeiro da designer, Noah, tem 13 anos e o xodó de Zeca Pagodinho, sempre aparecendo ao lado do avô nas redes sociais - o menino é fruto de um relacionamento anterior da famosa. Em 2022, a influenciadora deu à luz ao segundo filho, Domenico, do casamento com o surfista Igor Pitassi, com quem mantém uma união desde 2016.

Maria Eduarda é a filha caçula

Maria Eduarda, de 19 anos, é a filha caçula de Zeca Pagodinho. A herdeira foi adotada pelo cantor e por Mônica Silva em 2004 e também mantém a discrição nas redes sociais, passando longe de ostentar seu estilo de vida.

Em 2022, surgiram rumores de que a jovem faria sua estreia no Carnaval carioca, desfilando pela Grande Rio, que homenageou Zeca Pagodinho em seu samba-enredo. No entanto, quem ficou com o cargo de musa foi a influenciadora digital Gabriela Versiani.

Neste ano, Duda ganhou uma festa em comemoração aos seus 19 anos, que contou com a presença de toda a família.

