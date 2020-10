Conheça Duna e outros 10 filmes baseados em livros

Com a retomada dos cinemas ao redor do mundo, a expectativa por novos lançamentos tem crescido a cada dia. Um dos filmes mais comentados dentro deste contexto, certamente, é o novo remake de Duna. Seu roteiro é baseado em livros do autor Frank Herbert, algo que não é novidade no mercado cinematográfico. Diversos filmes de grande sucesso foram baseados em livros de autores consagrados.

Com a retomada dos cinemas ao redor do mundo, a expectativa por novos lançamentos tem crescido a cada dia. Um dos filmes mais comentados dentro deste contexto, certamente, é o novo remake de Duna. O roteiro desta novidade é baseado em uma série de livros do autor Frank Herbert. A adaptação de livros não é nenhuma novidade ao mercado cinematográfico, inclusive diversos filmes de grande sucesso foram baseados em livros de autores consagrados.

Confira abaixo uma lista de filmes baseados em livros:

Filmes baseados em livros

Duna – baseado em livro de Frank Herbert

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Publicado originalmente em 1965, Duna é um dos livros mais bem-sucedidos do gênero de ficção científica. Além de ter ganhado o prêmio Hugo (principal premiação de literatura sci-fi) em 1966, a obra escrita por Frank Herbert é considerada uma das mais vendidas do gênero – cerca de 20 milhões de cópias foram vendidas desde seu lançamento.

Como resultado do sucesso nas livrarias, era esperado que diretores fossem ter interesse em adaptar a obra ao cinema. Dois filmes já basearam seu roteiro no livro de Herbert – a primeira, dirigida pelo renomado David Lynch, é considerada pelo próprio como um de seus piores filmes. Porém, uma nova versão do filme baseado em livro será lançada em 2021 pelo diretor Dennis Villeneuve.

Laranja Mecânica – baseado em livro de Anthony Burgess

Laranja Mecânica é uma das principais referências no universo dos filmes baseados em livros. A adaptação feita para o cinema por Stanley Kubrick rendeu uma série de cenas icônicas (e choque para quem assistiu ao filme quando lançou em 1971).

Embora o filme não tenha agradado o autor Anthony Burgess, a obra cinematográfica rendeu mais de US$ 26 milhões na época de seu lançamento.

Eu, Robô – baseado em livro de contos do autor Isaac Asimov

O autor Isaac Asimov é, inegavelmente, um dos maiores expoentes do gênero sci-fi dentro da literatura. Sua obra Eu, Robô inclusive forneceu ao mundo as famosas Três Leis da Robótica, que até hoje servem como inspiração para diretrizes de cientistas que trabalham com inteligência artificial e a própria robótica.

Escrito em formato de contos, o livro de Asimov foi adaptado ao cinema com um roteiro que unifica os principais elementos das histórias encontradas em Eu, Robô. É um longa-metragem divertido, mas não é um dos melhores filmes baseados em livros.

Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes e Hannibal – filmes baseados em livros de Thomas Harris

Grande parte do sucesso dos filmes que abordam a saga do serial killer Hannibal Lecter vem da incrível atuação de Anthony Hopkins. Porém a história bem construída tem boa parcela de responsabilidade também. Embora lançados foram de ordem, os três filmes protagonizados por Hopkins, são baseados em livros escritos por Thomas Harris. São eles: Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes e Hannibal.

Mesmo com a omissão de alguns trechos dos três livros, a trilogia foi um enorme sucesso graças à sua fidelidade para com as obras de Thomas Harris

O Irlandês – baseado em livro biográfico de Charles Brandt

Baseado no livro “I Heard You Paint Houses”, O Irlandês acompanha a vida de Frank “The Irishman” Sheeran, sindicalista ligado ao crime organizado. Surpreendentemente, Frank confessou ter assassinado o líder sindical Jimmy Hoffa, desaparecido em 1975 e objeto de um dos maiores mistérios da história criminal.

O filme é estrelado por Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, que já trabalharam anteriormente em outros clássicos do diretor Martin Scorsese. Sem dúvidas, é um dos casos em que o filme baseado em livro acaba tendo mais sucesso que a obra original.

1984 – adaptação do livro de George Orwell

1984, certamente, é a obra-prima de George Orwell. Embora seja uma ficção, muitos de seus temas são importantes até hoje para debates sobre ditaduras, vigilância e ideologias políticas extremas.

Quando o ano de 1984 estava chegando, era quase óbvio que produtores de cinema tentariam trazer a obra à vida nas telonas, e isso foi o que de fato aconteceu. A obra recebeu diversas críticas positivas. Roger Ebert, um dos principais críticos especializado no cinema, caracterizou a atuação de John Hurt como crucial. “Ele é o Wwinston Smith perfeito”, opinou após o lançamento.

Trainspotting – baseado em livro de Irvine Welsh

Surpreendentemente, Trainspotting alcançou maior fama ao redor do mundo por meio de sua adaptação aos cinemas dirigida por Danny Boyle. Conudo, não podemos deixar de ressaltar que Trainspotting é um filme baseado em livro escrito por Irvine Welsh.

O sucesso do filme lançou Ewan McGregor ao estrelato e colocou Danny Boyle como um dos grandes diretores.

Norwegian Wood – baseado em obra de Haruki Murakami

Diferente de outros filmes nesta lista, Norwegian Wood não é um grande blockbuster, mas é uma ótima adaptação. A produção cult foi baseada em um livro de mesmo nome do escritor Haruki Murakami – ele é um dos principais autores japoneses da atualidade.

Certamente, vale conferir o livro e o filme para fugir um pouco do eixo Estados Unidos-Europa de produção artística.

The Dirt – baseado em livro da banda Mötley Crüe

Este filme biográfico pode não ser um dos mais precisos com a realidade, mas é indispensável para qualquer fã de Mötley Crüe ou rock no geral. O livro The Dirt foi inspiração para o filme de mesmo nome, que conta as história mais malucas e questionáveis vividas pela banda.

Com o apoio de relatos dos próprios membros do grupo de rock, o jornalista Neil Strauss conseguiu escrever o livro. Embora tenha seus exageros, o livro tornou-se um best-seller em listas do The New York Times.

Blade Runner – adaptação de obra do autor Philip K. Dick

Voltando ao universo do sci-fi, temos o incrível Blade Runner, um dos melhores filmes baseados em livros. Sua história é uma adaptação da obra Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, escrita em 1968 pelo autor Philip K. Dick.

O filme estrelado por Harrison Ford foi um dos principais expoentes do estilo conhecido como cyberpunk, que mistura tecnologia com baixa qualidade de vida.

12 Anos de Escravidão – roteiro baseado em livro escrito por Solomun Northup

12 Anos de Escravidão fecha a lista de filmes baseados em livros. As obras mostram as experiências vividas por um homem negro entre 1841 e 1853. Solomun Northup foi preso por engano e transformado em escravo. Ele consegui provar suas liberdade somente após 12 anos de sua prisão. Quando saiu, escreveu o livro abolicionista que deu origem ao filme.

Muito bem elogiada pela crítica, a adaptação cinematográfica rendeu o Oscar de Melhor Filme na premiação de 2014. Contudo, ler o livro pode ser uma experiência muito mais impactante. Afinal, são as palavras do próprio homem que viveu os fatos horrendos retratados no filme.