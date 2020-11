15 melhores filmes da Disney Plus para assistir agora

Recém-lançada no Brasil, a nova plataforma de streaming Disney Plus, chegou trazendo uma grande diversidade de conteúdos, além de produções da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Dentre os filmes da Disney Plus disponíveis mais aguardados estão os clássicos desenhos da Disney e os famosos filmes de super-heróis.

Concorrendo diretamente com a Netflix, a plataforma já concentra mais de 500 filmes e cerca de 7 mil episódios de séries. Além disso, o catálogo reúne programas e desenhos. É possível assistir aos conteúdos pela TV, computador, celulares e tabletes e até mesmo videogames, tais como Play Station e Xbox.



Como assinar a Disney Plus?

Para assinar e assistir aos filmes da Disney Plus é bem simples. No Brasil, basta acessar o site da Disney Plus: https://www.disneyplus.com/pt-br/. Depois disso, é só escolher a forma de pagamento, sendo elas cartão de crédito, débito ou PayPal.

Quanto custa a plataforma no Brasil?

Atualmente a plataforma possui mensalidade de R$ 27,90, com plano anual de 279,00 em 12x de R$ 23,25. Para estimular o uso, a plataforma de filmes da Disney Plus liberou um mês de graça para os novos usuários. Além disso, há outras opções de experimentação gratuita, com empresas parceiras como Bradesco, Mercado Livre, Vivo e Microsoft.

Outra opção é o combo oferecido junto ao Globoplay, onde o pacote básico da Disney Plus sai por R$ 43,90 e o anual por R$ 454,80, ou seja, 12x de R$ 37,90. Na modalidade não há período degustação gratuita da plataforma

Confira 15 filmes da Disney Plus:

Mulan

Um dos filmes da Disney Plus é a história da guerreira chinesa que se disfarça de homem para lutar junto ao exército imperial ganhou sua versão live-action e foi lançada neste ano oficialmente já pela plataforma. A remake do desenho da Disney de 1998 ganhou a partição de Eddie Murphy como o dragão falante Mushu e trilha sonora de Christina Aguilera.



Aladdin

A história do casal no tapete voador também ganhou seu remake em live-action e é mais um dos filmes da Disney Plus, desta vez com participação do famoso ator Will Smith, da série Um Maluco no Pedaço, com gênio da lâmpada. Na remake de 2019, a história de Aladdin é um musical que une fantasia e romance de um jovem casal árabe. Tudo se transforma com o encontro de uma lâmpada mágica e um gênio para lá de inusitado.



Percy Jackson e o Mar de Monstros

Baseado nos livros de Rick Riordan, o filme dá continuação a história de um semideus que busca um mágico Velo de Ouro. Junto com seus amigos, Percy Jackson enfrenta criaturas assustadoras, um exército de zombies e muito mais. A plataforma de filmes da Disney Plus disponibiliza os dois filmes da saga Jackson e prometeu esse ano a continuação da história do filho de Zeus em formato de série, ainda a ser produzida.



Divertida Mente

O conto infantil que faz os adultos também está disponível na plataforma de filmes da Disney Plus. A história conta a história de Riley, uma adolescente que muda de cidade e que vê suas emoções extremamente agitadas nesse momento. Lidando com um mix de sentimentos, o filme se passa na cabeça da jovem e mostra como Alegria, Tristeza, Fúria e outras emoções lidam com o momento marcante.



Toy Story 4

O clássico filme que conta a história de bonecos que criam vida após o seu dono sair de cena também está no catálogo de filmes da Disney Plus. Protagonizada por Woody, o boneco cowboy, e Buzz Lightyear, o boneco interestelar, o quarto filme da saga mostra a viagem da turma de brinquedos com Bonnie e seu novo acessório, Forky, o garfinho. A franquia de 1995 mudou o modo de fazer animação e se manteve um sucesso ao longo dos anos.



Frozen

A aventura congelante de Elza, sua irmã Anna e o boneco de neve Olaf chegaram a plataforma para fazer a alegria da criançada. A animação de 2013 foi um grande sucesso em todo o mundo e conta a história de duas irmãs que batalham para acabar com uma maldição de inverno que assolada o reino com diversos congelamentos.



Os Vingadores

O time que reúne os principais super-heróis da Marvel, tais como o Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitã Marvel, Viúva Negra dentre outros, estão no catálogo de filmes da Disney Plus. Com desdobramentos nós filmes, como Vingadores: Era de Ultron, Vingadores: Guerra Infinita, e o mais recente lançamento, Vingadores: Ultimato.



Pantera Negra

Wakanda Forever! A história de T’Challa, príncipe do reino de Wakanda é mais um dos filmes da Disney Plus. Inserido no universo Marvel e um dos super-heróis de os Vingadores, Pantera Negra foi lançado em 2018 e foi um grande sucesso de bilheteria, trazendo representatividade para a população negra com um filme totalmente protagonizado por pessoas pretas.



Cinderela

O live action do clássico filme de 1967 também está disponível na plataforma. O conto mostra a história da jovem Cinderela que, após a morte de seu pai, passa a ser feita de empregada pela cruel madrasta e suas duas filhas. Após de ser amparada por um fada madrinha e ir ao famoso baile da região, a princesa dos conto de fadas da Disney perde seu sapatinho de cristal, a única lembrança que deixa agora o príncipe dos seus sonhos. Um clássico! O filme já conta com previsão de mais um live action, com lançamento planejado para 2021.



Guardiões da Galáxia

Mais um dos filmes incríveis da Marvel, Guardiões da Galáxia já está disponível na plataforma. Lançado em 2014, o filme conta a história do aventureiro espacial Peter Quill que se une a quatro extraterrestres para proteger uma esfera que é capaz de mudar os rumos do universos.



Os incríveis

História de super-heróis são ótimas, mas já pensou um família inteirinha com super poderes? Bem essa é a história dos Incríveis. A animação se passa num ano em que superpoderes foram banidos pelo governo e o maior super-herói daquele tempo, o Sr. Incrível, vive uma vida “normal”. Lançado em 2004, a história mostra a saga da família em resgatar o pai, preso em uma armadilha que julgava ser, na verdade, a revivência de seus dias de glória.

Thor

A história do filho de Odin e seu martelo é mais um dos filmes da Disney Plus. Thor, bem como os filmes Thor: o Mundo Sombrio e Thor: Ragnarok, estão também na plataforma. Estrelado pelo ator Chris Hemswhorth, o filme conta a história do herdeiro do trono de Asgard e seu irmão Loki, que conspira contra contra a própria família e deseja usurpar o legado de Thor. O filme foi lançado e 2011 e também compõem o time dos Vingadores.



Moana

As animações estão super presentes no catálogo de filmes da Disney Plus, é o caso da menina da tribo Motonui, da Polinésia, Moana. O filme conta a história da menina, que foi escolhida desde muito nova pelo oceano. Em sua aventura, Moana ela é escolhida para resgatar uma relíquia mística que pertence a uma deusa. Na sua busca, acaba ela também encontra outro semideus, Maui. Lançado em 2016, o filme, em sua versão original, em inglês, contou com a dublagem de Dwayne Johnson como Maui.



A Dama e o Vagabundo

A história do vira-lata apaixonado pela cachorrinha de raça também ganhou sua versão em live-action. O remake da animação de 1995 ganhou sua versão atualizada no ano passado e foi lançado diretamente pela nova plataforma da Disney Plus. O filme se tornou o primeiro a não receber um lançamento tradicionalnos nos cinemas.



Rei Leão

Mais um dos grandes clássicos da Disney ganhou também sua versão em live-action no último. Diferente do filme a Dama e o Vagabundo, Rei Leão ganhou todas as atenções da indústria audiovisual e musical, afinal, contou com um disco lançado exclusivamente por Beyoncé para compor a trilha sonora da super produção. Inclusive, em sua versão original, ganhou dublagens da diva do pop e do cantor e ator Donald Glover.