4 dicas de que Paula é a mãe de Flávia em Quanto Mais Vida Melhor

Paula e Flávia começaram a agir como mãe e filha na novela de Mauro Wilson. Parte do público já suspeitava sobre um possível parentesco entre a dupla e a relação cada vez mais próxima das personagens de Giovanna Antonelli e Valentina Herszage fizeram com que as teorias sobre o assunto ganhassem ainda mais espaço. Quem é a mãe de Flávia em Quanto Mais Vida Melhor? Reunimos razões que apontam para o nome de Paula.

Paula teve filha antes de Ingrid – Ela é a mãe de Flávia em Quanto Mais Vida Melhor?

Em conversa com Ingrid, filha de Paula interpretada pela atriz Nina Tomsic, a empresária revelou um grande segredo. Ela teve uma filha antes de engravidar de Ingrid. Sobre o assunto, a mulher contou que na época era muito jovem e havia saído de Goiás e estava há pouco tempo no Rio de Janeiro.

O pai da menina era um homem que ela conheceu no primeiro trabalho que conseguiu ao chegar no sudeste. O relacionamento não durou muito e segundo a mulher, certo tempo depois, ela descobriu que sua primeira filha havia morrido.

Personalidades parecidas

Um ponto que é bastante apontado pelo público nas redes sociais é a similaridade nas personalidade de Paula e Flávia em Quanto Mais Vida Melhor. Ambas são decididas, incisivas e muito fortes.

A personagem de Antonelli já chegou a dizer que Flávia é a filha que ela sempre quis ter. “Você me lembra uma mulher batalhadora, esperta, inteligente, eu”, elogiou Paula. “Eu me sinto assim”, respondeu a moça.

Abandono da filha

Paula não chegou a dizer para Ingrid que abandonou sua primeira filha, mas a empresária contou que era muito jovem e se sentia presa por ter tido uma criança tão cedo, o que deu a entender que ela quis se livrar da responsabilidade e ir embora.

Além disso, Paula contou que ela descobriu que sua filha havia morrido, ou seja, provavelmente a mulher não estava com a criança na época, o que pode significar que ela abandonou a criança, assim como aconteceu com a mãe de Flávia em Quanto Mais Vida Melhor, que a deixou com o pai e desapareceu.

Odete e Juca conhecem a mãe de Flávia em Quanto Mais Vida Melhor e ainda não conheceram Paula

Juca (Fabio Herford), pai de Flávia, e Odete (Luciana Paes), madrasta da garota, conheceram a mãe da personagem de Valentina Herszage em Quanto Mais Vida Melhor e nenhum dos dois se encontrou com Paula até agora. Se Juca ou Odete já tivessem visto a empresária e nenhuma reação de surpresa tivesse acontecido, poderia se dizer que eles nunca a conheceram antes, mas isso ainda não rolou na novela, o que pode ser uma surpresa ainda guardada pelo autor Mauro Wilson.

Durante um jantar com Juca e Flávia, Odete contou que conheceu a mãe de Flávia e que as duas se pareciam muito em personalidade. A mulher disse que a mãe de Flávia em Quanto Mais Vida Melhor apareceu anos atrás em sua porta, bêbada e pedindo dinheiro, e que por isso ela a mandou embora. No entanto, nenhum flashback desta cena foi mostrado, assim, é possível que a mulher tenha mentido. Uma teoria levantada é que Odete disse para Paula que Flávia estava morta quando a empresária foi atrás da filha. Até agora, Paula não revelou se tentou rever a menina em algum momento após o suposto abandono.

