Nina Tomsic idade: quem é a filha de Giovanna Antonelli na novela

Do núcleo de Paula (Giovanna Antonelli) em Quanto Mais Vida Melhor, Ingrid tem se destacado na novela, a personagem tem altos e baixos no relacionamento com a mãe. A garota é interpretada pela atriz Nina Tomsic, que apesar da pouca idade, já atua há mais de uma década.

Qual a idade de Nina Tomsic?

A atriz Nina Tomsic tem 21 anos de idade e interpreta Ingrid, uma garota de 17 anos na novela de “Quanto mais vida, melhor”. A jovem artista mora no Rio de Janeiro com os pais, o irmão e os animais de estimação, uma cachorra e duas ratinhas. Ela namora com o arquiteto Victor Vaccari.

Nino Tomsic é uma das mais jovens do elenco, ela compartilha a mesma idade que Caio Manhente, que recentemente entrou na novela como Gabriel, e os gêmeos André e Carlos Silberg. Com exceção de Sara Vidal, que vive a personagem Bianca e tem 20 anos de idade na vida real, os demais integrantes do elenco são mais velhos.

A garota faz parte da companhia de teatro Grupo Chão e estuda Artes Cênicas na Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). A carreira dela sempre foi centrada nos palcos, Nina Tomsic começou a atuar aos 8 anos de idade e já soma 13 anos de experiência.

Ingrid em Quanto Mais Vida Melhor

Ingrid é filha de Paula na atual novela das 19h da TV Globo, a moça é órfão de pai e carente de atenção, já que a mãe coloca o trabalho a frente de tudo.

Outra coisa também coloca a menina em pé de guerra com Paula no folhetim: as diferenças. Mãe e filha tem personalidades e estilos distintos, o que causa confusão entre as personagens de Giovanna Antonelli e Nina Tomsic.

Em entrevistas que cedeu em 2021 sobre sua estreia na novela, a atriz de 21 anos de idade comentou mais de uma vez que quando conheceu a personagem a achou chata e dramática demais, mas que depois compreendeu que a garota só busca por amor e atenção.

Novelas de Nina Tomsic

Quanto Mais Vida Melhor é a primeira novela da atriz de 21 anos de idade, Nina Tomsic estreou na frente das câmeras com a série Filhas de Eva em 2021, produção da Globoplay. O elenco principal contava com Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo.

Em entrevista ao ArteBlitz no final de 2021, a artista contou que conheceu Antonelli ao fazer um teste para interpretar a filha da atriz em Filhas de Eva e então também acabou conhecendo Mariana Duarte, assistente de direção de Quanto Mais Vida Melhor, responsável pelo convite para Nina viver Ingrid na novela.

Leia também

Nina Tomsic revela o que é o suco azul da novela Quanto Mais Vida Melhor