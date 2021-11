Lota flagra armação de Batista e Lupita em Nos Tempos do Imperador

Lupita (Roberta Rodrigues), Batista (Ernani Moraes) e Quinzinho (Augusto Madeira) não vão desistir de enganar Lota em Nos Tempos do Imperador. Nos próximos capítulos da novela, a Baronesa de Fervedouro será vítima de mais uma armação do trio.

O que vai acontecer com Lota em Nos Tempos do Imperador?

Na novela escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, Batista e Ernani mantém um caso. Os dois estão loucos para conseguirem se livrar de Lota, e o Barão até fingiu estar morto para escapar da esposa, porém ele logo reapareceu.

Os dois recorreram a Quinzinho e pediram para ele seduzir a mãe de Nélio (João Pedro Zappa) e Bernardinho (Gabriel Fuentes). O personagem então decide se disfarçar e cria a identidade de professor Papadopoulos, que supostamente iria ensinar a Lota dicas de etiqueta e comportamento, agora que ela conquistou o título de baronesa.

Porém, o plano não dá certo. Lota descobre que Quinzinho era o professor e também Frau Elza, outro disfarce criado pelo personagem.

Em cenas previstas para irem ao ar 22 de novembro, segunda-feira, Batista e Lota vão se desesperar por não conseguirem se livrar de Lota. Os dois, junto a Quinzinho, vão pensar em uma nova armação, mas serão pegos. No capítulo do dia 26, Lota flagra a armação de Batista, Lupita e Quinzinho.

O Barão do Fervedouro e a amante até vão tentar fugir juntos, mas Bernardinho e Lota irão prender o homem.

Quem interpreta a personagem?

Lota é interpretada por Paula Cohen. Originalmente, Lota seria vivida por Vera Holtz, mas a atriz precisou sair da novela por pertencer ao grupo de risco da covid-19.

A artista tem quase 20 anos de carreira. Antes de Nos Tempos do Imperador, esteve em séries produzidas pela Amazon Prime Video, Globoplay, FOX e HBO. Sua última novela havia sido em 2015, em I Love Paraisópolis.

Em entrevista à Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles, a atriz falou sobre o processo de caracterização da personagem. “Nossa equipe, às vezes, me via descaracterizada de Lota e não acreditava que era eu. Todos ficavam assombrados com a diferença. Agora, eles já se acostumaram”, disse.

A mulher faz parte do núcleo cômico da novela. Mãe de dois rapazes, ela não esconde seu favoritismo por Bernardinho, enquanto Nélio se sente rejeitado pelos pais.