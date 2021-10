Paula Cohen de Nos Tempos do Imperador: quem é a atriz

Lota Pindaíba é interpretada pela atriz Paula Cohen em Nos Tempos do Imperador. A personagem faz parte do núcleo cômico da novela e sempre aparece tentando dar um jeito de conseguir um título nobre. Muito caricata, a esposa de Batista (Ernani Moraes) sempre aparece com a maquiagem exagerada. Abaixo, veja como é a atriz na vida real.

Paula Cohen em Nos Tempos do Imperador

A personagem é mãe de Nélio (João Pedro Zappa) e Bernadinho (Gabriel Fuentes). Seu maior sonho é conseguir um título na corte e se tornar íntima da família imperial. Para isso, até falou para seu filho preferido seduzir Leopoldina (Bruna Griphao), filha de Dom Pedro II (Selton Mello).

Na vida real, a atriz fica completamente diferente quando está descaracterizada. “Nossa equipe, às vezes, me via descaracterizada de Lota e não acreditava que era eu. Todos ficavam assombrados com a diferença. Agora, eles já se acostumaram”, disse em entrevista à coluna de Carla Bittencourt, do portal Metrópoles.

Originalmente, Lota seria vivida por Vera Holtz, mas a atriz precisou sair da novela por pertencer ao grupo de risco da covid-19. Foi então que Paula entrou no elenco para viver Lota, enquanto Ernani Moraes foi escalado para viver Batista.

Cohen tem quase 20 anos de carreira. Filha de uruguaios, a atriz só falava espanhol em casa e aprendeu a falar português na escola e na rua. Com grande paixão pelo país de seus pais, a artista já atuou em projetos fora do Brasil e também interpretou estrangeiros em produções nacionais.

Sua última personagem em novelas foi em 2015, em I Love Paraisópolis. Nos últimos anos, antes de retornar à TV, ela esteve em séries produzidas pela Amazon Prime Video, Globoplay, FOX e HBO. Ela também esteve nos filmes Dente por Dente (2021), Uma Espécie de Família (2018) e O Silêncio do Céu (2016).

Que horas passa Nos Tempos do Imperador?

Nos Tempos do Imperador marca a volta das novelas inéditas na Rede Globo. A trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão é exibida de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília.

Após a exibição na TV, os capítulos ficam salvos para os assinantes do GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ter adquirido um dos planos de assinatura da plataforma de streaming.