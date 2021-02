6 curiosidades sobre ‘No Limite’, reality da Globo

A Globo confirmou nesta quinta-feira (25) a volta de No Limite. O reality show que leva os participantes ao extremo e conta com provas de resistência vai contar com ex-BBBs no elenco.

Curioso para saber mais sobre o reality show? Veja a lista que o DCI separou com alguns fatos interessantes sobre o programa.

1 – Primeiro reality show da Globo

Nada de BBB, o primeiro reality show a ser exibido pela Globo foi o No Limite. Em 2000, o programa foi exibido pela primeira vez e é uma versão do estadunidense ‘Survivor’.

No Limite estreou em 23 de julho de 2000 e era exibido aos domingos. Sem horário fixo, o programa passava sempre depois do Fantástico, que atualmente termina às 22:40.

2 – Globo é processada por causa de No Limite

A primeira fase de No Limite acabou em 2002, depois do produtor do programa “Survivor”, Mark Burnett, acusar a Globo de copiar a versão original. Segundo ele, o problema é que a emissora não comprou os direitos. Como consequência, a Globo foi processada e suspendeu temporariamente o programa.

Porém, em junho de 2009, a emissora legalizou a situação e voltou com mais uma temporada de No Limite. O programa terminou porque não obteve o sucesso que teve no início.

3- Sucesso de audiência

A primeira temporada de No Limite rendeu para a Globo uma audiência de sucesso. A média altíssima era de 47 pontos. O penúltimo episódio foi o de maior audiência com 47 pontos e picos de 56. A liderança na época era da emissora durante toda a exibição do reality, segundo o Folha de São Paulo.

4 – Quem apresenta o No Limite?

Zeca Camargo esteve à frente do programa por quatro temporadas, incluindo a última em 2009. No entanto, neste ano, No Limite pode ser apresentado por Marcos Mion.

O ex-Record deixou a emissora depois de A Fazenda 12, e agora, segundo Léo Dias, vai estar no comando do reality da Globo. Zeca Camargo chegou a elogiar o comunicador em entrevista ao Metrópolis.

5 – Onde acontece o programa?

No Limite não conta com um lugar fixo. O programa já aconteceu em Fortaleza, no Ceará, na primeira temporada. No entanto, as depois mudaram e foram gravadas no Mato Grosso e Pará.

O programa reúne entre 16 e 20 participantes locais remotos e exóticos que competem por um prêmio em dinheiro. Para começar, eles são divididos em ‘tribos’ e precisam sobreviver. Além disso, as equipes precisam fazer provas, desafios com resistência física e problemas que possam surgir. A primeira edição foi gravada em 23 dias.

6 – Quem vai estar na nova temporada?

Segundo Boninho, diretor do programa, o No Limite estará de volta neste ano com ex-BBBs no elenco. Quem vai estar? Isso ainda não foi informado, já que, de acordo com o marido de Ana Furtado, eles ainda estão formando a equipe que vai fazer parte desse novo elenco.

No Limite. Qual ex-BBB você quer ver? Ainda não escolhemos ninguém!! @RedeGlobo @NegociosGlobo façam suas apostas… — J.B. Oliveira (@boninho) February 25, 2021

De qualquer forma, opções não faltam. Nas redes sociais, o público já sugeriu alguns nomes para Boninho: Felipe Prior, Fani Pacheco, Solange, Alberto Cowboy, Doutor G, Manu Gavassi, Anamara, Patricia Leite e “Tina das Panelas”. Quem será que vem por aí? Acompanhe o DCI para saber.

