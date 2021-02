BBB21: veja que horas começa o reality hoje (25/2)

Hoje, quinta-feira (23/2), o programa começará em um horário mais tarde do que o habitual, às 23h45, segundo a programação oficial da TV Globo. O BBB21 começará após o programa “Segue o jogo”.

Devido à rodada final do Brasileirão, algumas mudanças foram feitas na programação desta semana no BBB21. Além do horário de quinta-feira (25/2) ter mudado, o cronograma do dia também será diferente. Confira o que vai rolar hoje no reality show:

O que tem hoje no BBB21?

Normalmente hoje seria dia de prova do líder, já que a disputa sempre acontece nas quintas, no entanto, com a mudança na programação, a disputa pela liderança aconteceu na noite de ontem, quarta (24). O programa de hoje relembrará os acontecimentos da prova, que teve João como vencedor, as escolhas do novo líder para o vip, além de mostrar a coroação do professor de geografia.

O programa também mostrará os destaques da madrugada pós prova do líder dos brothers do BBB21, além dos principais momento da casa nesta quinta.

Prova do líder de ontem

A quinta prova do líder do BBB21 foi realizada na noite de ontem, quarta (24), e foi uma disputa de arremessos. Os participantes se separaram em duplas para competir, mas Tiago Leifert informou antes da prova começar que a liderança não seria dupla. Com isso, ao final do jogo, a dupla vencedora, Camilla de Lucas e João Luiz, disputaram mais uma rodada e assim João ficou com a vitória da noite.

