Vote em qual novela vai substituir História de Amor: qual reprise você quer?

O Vale a Pena Ver de Novo é a oportunidade do público assistir mais uma vez as novelas que mais fizeram sucesso na TV Globo. Tieta, exibida atualmente, é um dos grandes folhetins da emissora e será reprisado até abril. Ainda que a sucessora não tenha sido anunciada, alguns tramas merecem uma nova exibição. Vote na preferida.

Avenida Brasil vai substituir História de Amor?

Avenida Brasil parou o país, e quem sabe chegou a vez de parar de novo? A novela de 2012 é a principal cotada para entrar no Vale a Pena Ver de Novo, como forma de comemorar os 60 anos da TV Globo. Se escolhida, essa será a segunda vez que a trama será reprisada. A novela é de João Emanuel Carneiro.

Barriga de Aluguel

Ana (Cassia Kis) e Zeca (Victor Fasano) formam um casal bem-sucedido e apaixonado, mas enfrentam a frustração de não conseguir ter filhos. Em busca do sonho da maternidade, eles contratam Clara (Cláudia Abreu), uma jovem de origem humilde, para ser barriga de aluguel.

Vendo na proposta uma oportunidade de mudar de vida, Clara aceita a oferta, mas esconde a decisão de amigos e familiares. Quando o segredo vem à tona, tudo muda. O julgamento da sociedade e a pressão do entorno abalam a jovem, que começa a repensar suas escolhas.

Com o avanço da gestação, a relação entre Clara e Ana se torna cada vez mais tensa. O que era para ser um acordo objetivo se transforma em um emaranhado de emoções, ciúmes e disputas. Após o nascimento da criança, as duas mulheres passam a enfrentar um delicado conflito pela maternidade, colocando em xeque os laços afetivos, os limites da ética e o verdadeiro significado de ser mãe.

Quatro por Quatro

Sucesso de 1994, Quatro por Quatro é uma das novelas mais queridas do público. Que não lembra da Babalu? Após um acidente de carro no trânsito do Rio, Abigail, Auxiliadora, Tatiana e Babalu se conhecem na delegacia e descobrem que todas foram abandonadas pelos parceiros no mesmo dia. Unem-se para se vingar de Gustavo, Alcebíades, Fortunato e Raí, e viram grandes amigas no processo. Entre armações e reviravoltas, só Babalu e Raí se reconciliam. Anos depois, as quatro voltam a se meter em confusão.

Anjo Mau

Anjo Mau acompanha a trajetória de Nice (Gloria Pires), uma babá ambiciosa que esconde seu lado perverso do mundo, mas não do público. Criada por pais adotivos, ela vê a chance de ascender socialmente ao trabalhar na mansão dos Medeiros e decide conquistar Rodrigo (Kadu Moliterno), noivo de Paula (Alessandra Negrini).

Entre armações, triângulos amorosos e revelações familiares, Nice se envolve com o patrão e acaba se apaixonando. Ao longo da trama, ela enfrenta a rejeição da mãe biológica e disputa Rodrigo com Lígia (Lavínia Vlasak), sua rival. Mesmo cercada por conflitos, a vilã conquista seu final feliz.

No último capítulo, após dar à luz e entrar em coma, Nice ressurge inesperadamente, pronta para recomeçar. A novela termina com ela e Rodrigo embarcando juntos em uma nova vida.

A Gata Comeu

A Gata Comeu é sucesso da saudosa Ivani Ribeiro e que teve Christiane Torloni no protagonismo. A novela foi reprisada duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo. A exibição original aconteceu de abril a outubro de 1984 na faixa das 18h. As reprises aconteceram em 1989 e 2001.

Próxima novela do Viva: Vereda Tropical (1984)

A novela de Carlos Lombardi, exibida em 1984 na Rede Globo, registrou 70% de audiência média geral no Rio de Janeiro e 61% em São Paulo, de acordo com o Observatório da TV.

Roque Santeiro (1985) | qual novela vai substituir Tieta

Roque Santeiro é a novela mais assistida de todos os tempos. O folhetim de Agnaldo Silva atingiu média de 67 pontos de audiência, e até hoje, não foi superado por nenhuma outra obra da emissora. No último capítulo, chegou a alcançar 100 pontos – um marco histórico jamais visto. Neste ano, a trama completa 40 anos de sua estreia.

O Cravo e a Rosa (2000)

O romance entre o caipira Julião Petruchio (Eduardo Moscovis) e a burguesa Catarina (Adriana Esteves) também conquistou o coração dos noveleiros: a trama de Walcyr Carrasco atingiu 31 pontos em sua exibição original, nos anos 2000. A novela foi reprisada há alguns anos, mas como é “novelão”, vale a pena ver de novo.

As novelas foram selecionadas de acordo com a audiência, com sucessos até 2012. Não encontrou sua trama favorita? Dê sua opinião nos comentários.