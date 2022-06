O Dia 12 de junho está chegando, e uma das nossas maneiras favoritas de comemorar é aconchegar-se em casa e assistir algo romântico. Por isso, reunimos os 9 Filmes para assistir no Dia dos Namorados em 2022.

Há muitas comédias românticas clássicas que adoramos assistir de novo e de novo (como Diário de Bridget Jones, Como Se Fosse a Primeira vez), mas que certamente te deixarão mais apaixonado.

La La Land – Filmes para assistir no Dia dos Namorados

Nomeado para Melhor Filme no Oscar 2016, “La La Land” submerge seu público no romance sonhador de dois aspirantes a artistas que lutam para fazer sucesso em Los Angeles. Sebastian, interpretado por Ryan Gosling, e Mia, interpretada por Emma Stone, aparentemente se encontram pelo destino após vários encontros rochosos. Dobrados por passar mais tempo focando em seu sucesso recém-descoberto, eles se deparam com decisões que colocarão seu relacionamento aparentemente perfeito à prova. A cinematografia do diretor Damien Chazelle e o uso de cores transportam o público diretamente para a atmosfera vibrante e musical do filme. Este musical moderno causará estragos em suas emoções e puxará cada uma das cordas do seu coração. Este é o relógio romântico perfeito para você sentir – então tenha lenços de papel no convés!

Onde assistir: Globoplay

Orgulho e Preconceito

Todo mundo tem sua adaptação favorita do amado romance de Jane Austen, mas a nossa tem que ser a versão de 2005 em que o Sr. Darcy de Matthew Macfadyen atravessa um prado manchado para dizer a Elizabeth Bennet de Keira Knightley: “Você me enfeitiçou de corpo e alma”.

Onde Assistir: Netflix

10 coisas que eu odeio em você

Mesmo se você já viu este filme estrelado por Heath Ledger e Julia Stiles como inimigos relutantes que eventualmente se apaixonam dezenas de vezes, é bom demais para não assistir novamente.

Baseado em The Taming of the Shrew , de William Shakespeare, e ambientado em Seattle no final dos anos 1990, este filme leva a comédia do século XVI à cena grunge do noroeste do Pacífico. Kat Stratford (Julia Stiles) é uma adolescente altamente intelectual que não tem nenhum interesse no estilo de vida irresponsável dos adolescentes normais. Ela é apelidada de “a megera”, mas sua irmã mais nova, Bianca (Larisa Oleynik), quer namorar, sair e ser uma estudante normal do ensino médio. O único problema? O pai deles não vai deixar Bianca namorar a menos que Kat o faça. Cameron (Joseph Gordon-Levitt), um novo aluno da escola, paga ao bad boy Patrick Verona (Heath Ledger) para matar Kat para que ele possa ter uma chance com Bianca. Nada poderia dar errado com um negócio como esse, certo?

Onde assistir: Disney+

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004)

Ganhador de vários prêmios por seu roteiro de tirar o fôlego, “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças” é um romance de ficção científica único com performances incríveis de Kate Winslet e Jim Carrey. Depois que Joel descobre que sua ex-namorada Clementine passa por um procedimento para apagá-lo de sua memória, ele faz o mesmo. Ele logo se arrepende desse erro enquanto revive dolorosamente suas muitas memórias e percebe que ainda a ama quando ela começa a escapar. O centro emocional do filme nos leva a trechos de vários estágios em seu relacionamento, envolvendo ainda mais o público em sua história emocional. A bela fotografia do diretor Michel Gondry complementa o desenrolar de seu romance lindamente. A complexidade da história de Joel e Clementine não faz deste filme um relógio casual,

Onde assistir: Netflix

O Casamento do Meu Melhor Amigo – Filmes para assistir no Dia dos Namorados

Julianne Potter (Julia Roberts) e seu melhor amigo, Michael O’Neal (Dermot Mulroney), fizeram um acordo de que se ambos fossem solteiros aos 28 anos, eles se casariam. Quatro dias antes de Julianne completar 28 anos, ela descobre que Michael está noivo de uma mulher de 20 anos chamada Kimberly (Cameron Diaz). Julianne percebe que não quer que Michael se case com ninguém além dela, então ela planeja uma maneira de acabar com o casamento. Este filme inclui uma versão muito entusiasmada de “I Say a Little Prayer” que está implorando para ser imitada em casamentos reais ou jantares de ensaio, tanto quanto possível.

Onde assistir: Primevideo

Azul é a cor mais quente

Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos estrelam como duas adolescentes francesas que se apaixonam (e se desfazem) neste drama sexy e intenso sobre amadurecimento que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes – e vai colocar você no clima do 12 de junho.

Onde assistir: TV Apple

Nasce uma Estrela – Filmes para assistir no Dia dos Namorados

A clássica história de amor de Hollywood ganha outro toque musical moderno, desta vez com o diretor estreante Bradley Cooper estrelando como o cantor country Jackson Maine, cuja vida ganha um impulso quando ele se apaixona por uma aspirante a cantora pop, Ally (Lady Gaga ). Mas à medida que a estrela de Ally sobe e a de Jackson cai, seu relacionamento difícil é posto à prova.

Onde Assistir: HBO Max e Prime Vídeo

Diário de Uma Paixão – Filmes para assistir no Dia dos Namorados

Claro, esta lista deve terminar com um verdadeiro clássico no reino dos filmes de romance – uma adaptação para a tela do romance best-seller de Nicholas Sparks. Um velho lê em voz alta a história de amor jovem para uma mulher com Alzheimer. Escrito em um caderno desbotado, ele conta a história de adolescentes deslumbrados pelas duras condições da Segunda Guerra Mundial, reunidos sete anos depois, depois de tomar novos caminhos em suas vidas. “Diário de Uma Paixão” tem sido o favorito dos fãs de ‘rom-dram’ desde sua estreia em 2004, e por razões válidas também.

Esta terna história de amor vai colocá-lo através dos trabalhos e fazer você pensar em como o tempo desliza entre nossos dedos rapidamente e sem aviso prévio. Os atores Rachel McAdams (Alli) e Ryan Gosling (Noah) compartilham uma química que vai além da tela, nos puxando para sua emocionante história de amor.

Onde assistir: HBO Max, Oi Play, Apple iTunes, Google Play Movies e Amazon Video