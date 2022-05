Dia dos Namorados 2022 no Brasil: quando vai ser? É feriado?

Além das festas juninas, o mês de Junho também marca a chegada de uma data muito especial para os casais: o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. Saiba se o Dia dos Namorados 2022 no Brasil é considerado feriado e qual a origem da data.

Quando será o Dia dos Namorados 2022 no Brasil

O Dia dos Namorados 2022 no Brasil vai cair num domingo, dia 12 de junho. Nessa data, os casais costumam celebrar trocando cartas de amor, presentes, jantares românticos ou apenas passando o dia juntos, como forma de homenagear o romance e a paixão. Mas, apesar de ser uma das principais datas comemorativas do nosso calendário, ela não é considerada feriado. Esse dia em homenagem aos casais no território brasileiro se diferencia de outros países, que comemoram a data no Dia de São Valentim, ou Valentine’s Day, em 14 de fevereiro.

Origem do Dia dos Namorados no Brasil

Diferentemente de países como os Estados Unidos e a França, o Dia dos Namorados 2022 no Brasil é comemorado em 12 de junho, desde 1948. O motivo para essa comemoração ser diferente no território brasileiro deve-se ao fato de que o chamado Dia de São Valentim, ou Valentine’s Day, não teve uma boa recepção entre a população. Com isso, a ideia de mudar a data veio do publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo João Doria Jr., por razões comerciais.

Na época, ele havia sido contratado pela loja Exposição Clipper para montar uma estratégia que aumentasse as vendas no mês junho, que era considerado muito fraco. Dessa forma, ele decidiu criar uma data comemorativa, assim como o Dia das Mães, para que os namorados trocassem presentes, já que isso incentivaria que eles fizessem compras para dar aos respectivos parceiros.

Por fim, o dia 12 de junho foi escolhido, por ser véspera da celebração de Santo Antônio, que é conhecido no Brasil por ser o santo casamenteiro. Um dos slogans da campanha dizia: “Não se esqueçam: amor com amor se paga”. A propaganda foi eleita como a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda à época. Com o passar do tempo, mais regiões do país começaram a aderir o Dia dos Namorados, até que ele se tornou uma comemoração de escala nacional.

Dia de São Valentim

O Valentine’s Day é a data que equivale ao Dia dos Namorados em diversos países do exterior. Uma das principais histórias que explicam a origem dessa comemoração remete ao Império Romano. Na época, o bispo São Valentim, que era conhecido por realizar cerimônias matrimoniais, foi proibido de fazer casamentos pelo imperador romano Claudio II, que baniu essas realizações naquele século.

No entanto, São Valentim continuou realizando as cerimônias de forma escondida, agindo contra a lei. Quando o imperador descobriu, ele foi preso e condenado à morte por isso. Enquanto esteve na prisão, o bispo se apaixonou pela filha de um carcereiro. E, em 14 de fevereiro, dia de cumprir a sua sentença, ele enviou uma carta à ela com a sua assinatura, o que também deu origem à prática de trocar recados no Valentine’s Day. Assim, São Valentim ficou conhecido como o santo dos apaixonados e símbolo da união amorosa, tendo a data da sua morte como uma forma de homenagem.

Próximos feriados em 2022

De acordo com a portaria nº 14.817, lançada pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, neste ano vamos ter 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos. Entre eles, o Dia de dos Namorados 2022 no Brasil não é considerado feriado. Confira quando serão os próximos dias de descanso em 2022.

16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo);

Corpus Christi (ponto facultativo); 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

Independência do Brasil (feriado nacional); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

Dia do Servidor Público (ponto facultativo); 2 de novembro: Finados (feriado nacional);

Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

Proclamação da República (feriado nacional); 25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

Leia também: Quando começa o inverno em 2022? Veja datas das estações