A Desalmada SBT 2022 estreia: o que sabemos até agora

O SBT anunciou a estreia de A Desalmada para 2022. O folhetim mexicano será o substituto de Amanhã é Para Sempre, que entra na reta final. A trama foi produzida e exibida pela Televisa no ano passado, e foi um grande sucesso de audiência no México e nos Estados Unidos.

A Desalmada estreia no SBT em 2022 para substituir Amanhã é Para Sempre

O SBT ainda não divulgou a data e o horário de estreia de A Desalmada em 2022. A trama deve ser exibida durante a a tarde, junto com as demais novelas mexicanas da emissora.

Por enquanto, o canal apenas veiculou um pequeno trailer do folhetim durante a programação na última quarta-feira, 8. “Existe um lugar onde a paixão é atrevida, proibida e verdadeira. O mais novo sucesso no México e nos Estados Unidos está chegando às Novelas da Tarde do SBT!”, anuncia o narrador.

A Desalmada conta a história de Fernanda (Lívia Brito), uma mulher que viu seu marido ser brutalmente assassinado durante a noite de núpcias do casal. Depois de matar o rapaz, o bandido ainda estuprou a protagonista.

Ela busca vingança contra o rico fazendeiro Otávio Toscano (Eduardo Santamarina), responsável pela tragédia em sua vida. No entanto, enquanto planeja como vai se vingar, ela se apaixona por Rafael (José Ron), filho do homem que matou seu marido.

A mocinha fica dividida entre concluir a vingança contra o homem e se entregar à paixão que sente por Rafael. A novela é protagonizada por Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Azela Robinson, entre outros atores já conhecidos pelo público.

A Desalmada tem uma duração menor que a maioria das novelas mexicanas, com apenas 90 capítulos. A trama é uma adaptação do folhetim colombiano La dama de Troya, de 2008.

Novelas mexicanas SBT

Além de A Desalmada, o SBT também incluiu em sua grade Cuidado Com o Anjo (2008), protagonizada pela ex-RBD Maite Perroni. O folhetim entra para substituir Mar de Amor, que também entra na reta final nos próximos dias.

Na grade do SBT também estão Carrossel (2012), Esmeralda (2004), Mar de Amor (2009), Cuidado Com o Anjo, Amanhã É Para Sempre (2008), Poliana Moça (2022) e Carinha de Anjo (2016).

Veja a grade atual:

06:00 Primeiro Impacto

08:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Mar De Amor

17:30 Cuidado Com O Anjo

18:30 Amanhã É Para Sempre

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Carinha de anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:30 Arena SBT

00:45 The Noite com Danilo Gentili

01:45 Operação Mesquita

02:30 Quem Não Viu Vai Ver

04:00 Conexão Repórter

05:00 SBT Brasil – Reprise

Para assistir as novelas mexicanas e toda a programação do SBT, basta sintonizar no canal aberto da emissora. Também é possível acompanhar a grade do canal ao vivo, pelo site: https://www.sbt.com.br/ao-vivo.

Quem perder a exibição dos episódios pode acompanhar as tramas pelo SBT Vídeos. Para ter acesso aos capítulos, é necessário fazer um cadastro gratuito na plataforma. Depois, procure pelo título desejado na aba de busca. Além das novelas, é possível assistir a outros programas da emissora.

