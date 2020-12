A reprise de A Força do Querer tem repetido a fórmula de sucesso da sua exibição original que ocorreu entre abril e outubro de 2017, na TV Globo. Com a reexibirão dos capítulos emocionantes da história de Bibi Perigosa, personagem de Juliana Paes, e Rubinho, vivido por Emilio Dantas, o DCI relembra o final de A Força do Querer e os principais desfechos da novela.

Atenção: spoiller!

O que acontece com Rubinho no final da trama?

O traficante Rubinho vai terminar a novela morto após um confronto direto com a polícia, que invadirá o morro em uma operação. Antes disso, ele trocará Bibi por Carine (Carla Diaz) e tentará tomar o comando do tráfico traindo Sabiá (Jonathan Azevedo). Na sequência, Rubinho aponta uma arma para Sabiá sinalizando que vai matá-lo. No entanto, Jeiza (Paolla Oliveira) surge e acaba distraindo o traficante, que leva um tiro do rival.

Bibi Perigosa – Final de A Força do Querer

Um das personagens principais do folhetim, Bibi vai terminar a novela com o seu grande amor, Caio (Rodrigo Lombardi). A virada na história da cabeleireira e manicure acontece após ela não perdoar uma traição de Rubinho que acaba morrendo durante um confronto entre traficantes e a polícia.

Bibi vai confessar para Dantas (Edson Celulari) que foi a responsável por incendiar o restaurante na tentativa de proteger Rubinho. Ela então será presa e vai escrever um livro sobre como foi ser esposa de um traficante.

Bibi vai terminar a novela lançando livro e dando um autógrafo para a verdadeira Fabiana Escobar, personagem que inspirou Gloria Perez na criação da novela.

Ivana e Cláudio

Ivana (Carol Duarte) vai conhecer Tereza, personagem de Tarso Brant, e se identificará com a história. A partir daí, a filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido), terá certeza de que é trans e vai começar a se transformar em Ivan, sendo feliz e aceitando o seu corpo.

Ivan terminará A Força do Querer ao lado do seu grande amor, Cláudio (Gabriel Stauffer) após ter certeza de que é um homem trans gay. Os dois vão se reencontrar em uma praia e se permitirão ao amor.

Joyce – Final de A Força do Querer

Joyce vai aceitar a transição de gênero de Ivan e terminar a novela comemorando o resultado da cirurgia de retirada dos seios do filho. Além disso, ela vai conseguir se vingar de Irene, sua rival da história responsável por destruir o seu casamento com Eugênio (Dan Stulbach).

Ritinha sereia

A personagem Ritinha, vivida por Isis Valverde, responsável por contar a história do sereismo, vai terminar a novela trabalhando com o que gosta. Ela vai para Las Vegas onde atuará em um aquário e fará muito sucesso.

Rivalidade Zeca e Ruy

Ruy (Fiuk) e Zeca (Marco Pigossi) se reencontram após Ritinha fugir com Ruyzinho para Parazinho e em seguida para o Acre. Durante uma tempestade, os rivais se afogam e percebem que têm um ligação conforme a profecia do índio descrita no primeiro capítulo da novela. Os dois terminam a novela como melhores amigos.

Silvana

Silvana vai concluir o folhetim se dando conta que é viciada em jogos de azar, mas isso só depois de a filha, Simone (Juliana Paiva), ser sequestrada por um agiota. Para sustentar o vício, a socialite vai pegar dinheiro emprestado e não terá como pagar. No final da trama, Silvana vai procurar ajuda. Simone termina a novela salva.

O que acontece com Cibele no final de A Força do Querer?

A ex-namorada de Ruy, Cibele (Bruna Linzmeyer) resolve se casar com ela mesma após tentar reatar com o irmão de Ivan. Ela vai preparar toda a festa e mandará convites sem revelar o nome do noivo, só revelando a façanha quando estiver no altar.

Irene se dá mal

A rival de Joyce vai terminar a novela A Força do Querer em um final trágico. Mira (Maria Clara Spinelli) vai revelar para Dantas que a amiga é uma mulher fria e que cometeu vários crimes. Irene (Débora Falabella) então será perseguida pelos inimigos. Na garagem de um prédio, ela será confrontada por outros personagens.

Irene tentará fugir dos inimigos, mas será encurralada por personagens de cosplay de Yuri (Drico Alves) e seus amigos e terá alucinações dentro de um elevador. Após chegar no andar de um apartamento secreto, ela dará de cara com as pessoas que estavam a perseguindo e se afastará, caindo no poço.