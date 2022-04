A Muda de Pantanal morre? conheça o final da personagem

Muda (Bella Campos) foi até a região pantaneira em busca de vingança. A filha do fazendeiro assassinado por Gil (Enrique Diaz) vai acompanhada do capanga Lúcio (Erom Cordeiro), que mata Maria Marruá (Juliana Paes). Apesar do crime, a jovem tem um final de redenção na novela. A Muda de Pantanal morre?

A Muda de Pantanal morre no fim da trama?

Muda não morre no final de Pantanal. A moça passa a trabalhar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e se casa com o peão Tibério (Guito) – isso foi o que aconteceu na versão original do folhetim em 1990. Ainda não se sabe se Bruno Luperi vai manter os mesmos acontecimentos.

O nome verdadeiro da personagem é Maria Rute. Depois da passagem de tempo de vinte anos da novela, quando a personagem já está adulta, vai até o Pantanal acompanhada de um jagunço para se vingar de Gil, assassino de seu pai. No entanto, ela descobre que o homem já está morto e decide então mudar o alvo para Maria Marruá.

Lúcio mata Maria. A essa altura, Muda, que foi acolhida pelas Marruás, até se compadece com a dor de Juma (Alanis Guillen). As duas se tornam melhores amigas, sem a menina sequer desconfiar que a colega é a responsável pela morte de sua mãe.

No entanto, Muda confessará para Juma que só foi até a casa da família em busca de vingança. A personagem revela que nunca foi muda e que ela é filha do fazendeiro morto por Gil.

Tomada pela raiva, Juma se transforma em onça-pintada e parte para cima de Rute. No entanto, ela não mata a rival, que tem um final de redenção na novela.

O que acontece com Juma depois da morte de Maria?

Depois que Muda mata Maria, ela e Juma se tornam melhores amigas até a menina onça descobrir a verdade sobre a colega – mas isso só deve acontecer na reta final da novela.

Enquanto isso, ela conhece Jove (Jesuíta Barbosa), filho de José Leôncio que foi ao Pantanal para se reconectar com o pai depois de mais de 20 anos. Apesar do forte sentimento, o casal não consegue viver em harmonia em um primeiro momento devido às diferenças sociais e culturais que existem entre eles – ela é uma menina selvagem criada no meio dos animais, enquanto ele é um jovem moderno criado no Rio de Janeiro.

Ao longo da novela, Jove se sente rejeitado pelo pai e decide voltar ao Rio de Janeiro, mas já está muito apaixonado por Juma. Depois, quem decide ir até a capital fluminense é Juma, mas ela também não se adapta ao estilo de vida do rapaz.

Jove então decide se mudar de vez para o Pantanal e assume os negócios que eram de seu pai. Ele e Juma se casam e têm uma filha.

Esse também é o final do casal na novela exibida em 1990. É possível que a nova versão sofra alterações no roteiro e que a história siga um novo rumo.

