Elenco Pantanal 1990 x 2022: quem interpreta quem na nova versão

A nova versão de Pantanal está no ar na Globo com atores diferentes da primeira edição da novela. O folhetim alçou à fama alguns de seus protagonistas na década de 90 – hoje, muitos deles são renomados atores de TV. Para o remake, também foram escolhidos grandes nomes da teledramaturgia. Compare o elenco de Pantanal 1990 x 2022.

Juma Marruá – Elenco Pantanal 1990 x 2022

Cristiana Oliveira foi quem interpretou Juma Marruá na primeira versão de Pantanal em 1990. Na época, a atriz era novata no mundo da teledramaturgia e o papel fez com que ela se transformasse em um das mais conhecidas artistas da televisão brasileira.

Assim como Cristiana, Alanis Guillen também está no começo da carreira na TV. Antes, ela interpretou Rita em Malhação (2019). A personagem entra para o folhetim na segunda fase.

José Leôncio

Cláudio Marzo, falecido em 2015, interpretou três personagens na primeira versão de Pantanal: Joventino, José Leôncio e o Velho do Rio. Ele foi pai e filho na trama de 1990.

Em 2022, Marcos Palmeira vive o peão na segunda fase de Pantanal. Renato Góes ficou a cargo de dar vida ao protagonista na primeira parte da história e recebeu muitos elogios na web. Ao contrário da versão original, o papel de Joventino ficou com Irandhir Santos e o do Velho do Rio com Osmar Prado.

Madeleine

A mimada Madeleine foi interpretada por Ítala Nandi em 1990. Na época, o autor Benedito Ruy Barbosa matou a personagem a pedido da atriz, que pediu licença da novela para atuar em um filme. Ainda não se sabe se Bruno Luperi manterá a história dessa forma.

Karine Teles é quem interpreta Madeleine na segunda fase de Pantanal 2022. Bruna Linzmeyer viveu a personagem nos capítulos iniciais.

Jove – Elenco Pantanal 1990 x 2022

O filho de José Leôncio foi interpretado por Marcos Winter em 1990. Jove também entra na história na segunda fase de Pantanal, quando descobre que seu pai está vivo e decide visitá-lo no Pantanal. Na época, Winter e Cristiana Oliveira viraram a sensação do momento com o casal Jove e Juma.

Quem assume o papel do garoto em 2022 é Jesuíta Barbosa. O ator apareceu em cena pela primeira vez na novela no capítulo exibido em 12 de abril.

Irma

Elaine Cristina interpretou Irma na segunda fase de Pantanal em 1990, irmã de Madeleine. A atriz está afastada da televisão há quase 10 anos e hoje vive no anonimato.

O papel fica com Camila Morgado em 2022. Na primeira fase, quando Irma conhece e se apaixona por José Leôncio, assim como sua irmã mais nova, foi Malu Rodrigues quem interpretou a personagem. Na web, internautas já apontam a semelhança entre as duas atrizes.

Muda

Muda foi interpretada por Andréa Richa em 1990. A personagem é filha do fazendeiro assassinado por Gil (Enrique Diaz) e vai até o Pantanal para se vingar de Maria (Juliana Paes).

O papel ficou com Bella Campos na nova versão da novela. A atriz também é novata e faz a sua estreia na televisão na pele da jovem sedenta por vingança. Ao longo do folhetim, ela continuará morando com Juma até confessar que foi a responsável pela morte de sua mãe.

Maria Bruaca – Elenco Pantanal 1990 x 2022

Interpretada por Ângela Leal em 1990, Maria Bruaca sofre nas mãos do marido Tenório. O homem, além de maltratá-la constantemente, mantém uma amante e uma segunda família em São Paulo. Os dois são os pais de Guta.

O papel ficou com Isabel Teixeira, atriz que fez sucesso na novela Amor de Mãe (2019). O núcleo da mulher e seu marido entram para a trama na segunda fase de Pantanal. Em breve, ela se envolverá com o peão Alcides, interpretado por Juliano Cazarré.

Guta

A sensual Guta foi interpretada pela atriz Luciene Adami. Na época, a atriz até foi convidada para posar na revista Playboy após a grande repercussão de suas cenas na novela.

Julia Dalavia fica com desafio de interpretar a jovem, uma menina à frente de seu tempo. Ela se envolverá com Jove, Tadeu e também manterá um relacionamento com Marcelo, sem saber que ele é seu meio-irmão, filho de seu pai com a amante.

Trindade

A foto pode até confundir, mas são duas pessoas de diferentes. À esquerda, é Almir Sater, que interpretou Trindade na primeira versão de Pantanal. Em 2022, seu filho Gabriel Sater é quem assume o papel. A semelhança entre os dois chama a atenção do espectadores.

Trindade é um violeiro que se assenta na fazenda de José Leôncio. Há rumores na região de que ele tem um tipo de ‘pacto com o diabo’ e tem premonições que até os mais céticos acreditam.

Tenório – Elenco Pantanal 1990 x 2022

Antônio Petrin foi quem interpretou Tenório em Pantanal de 1990. O vilão chega para atrapalhar a vida de José Leôncio – ele também é responsável pelas tragédias que aconteceram com a família Marruá.

Tenório mantém uma segunda família em São Paulo. No Pantanal, ele não cansa de humilhar a esposa Maria Bruaca, até descobrir que ela também o trai.

+ Filho de Almir Sater entra na segunda fase de Pantanal como Trindade