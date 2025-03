A Viagem de 1994 será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo; veja data

A TV Globo bateu o martelo e anunciou que A Viagem será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar de Tieta. A escolha faz parte da estratégia da emissora, que neste ano celebra 60 anos e tem escolhidos os maiores sucessos.

História da novela A Viagem

A Viagem, exibida em 1994, será disponibilizada na plataforma de streaming. A trama tem como tema central a vida após a morte. É protagonizada por Guilherme Fontes no papel de Alexandre, um jovem rico e delinquente que é condenado por roubo seguido de homicídio. Mas ele não cumpre a pena: Alexandre tira a própria vida e passa a atormentar a vida de todos que julga responsáveis pelo seu destino.

O título é um queridos do público, que sempre pede para que a trama seja reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Prova disso é que o folhetim já reprisado em cinco oportunidades, sendo três no canal Viva e duas nas tardes da Globo. A primeira foi em 1997 e a segunda em 2006.