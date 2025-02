Qual novela vai substituir Tieta em 2025?

A reprise de Tieta no Vale a Pena Ver de Novo vai chegar em meados de abril de 2025. A TV Globo ainda não anunciou a substituta, mas como este ano a emissora seu aniversário de 60 anos, a programação deve contar com um novelão.

Dona do Pedaço vai substituir Tieta?

A novela A Dona do Pedaço, de 2019 , foi protagonizada por Juliana Paes e até hoje não foi reprisada, por isso se tornou uma das possíveis substitutas de Tieta. Mas por causa da trama, a TV Globo foi processada por uma mulher que alega que a história de Maria da Paz foi copiada. O autor é Walcyr Carrasco.

Avenida Brasil vai substituir Tieta?

Um dos maiores sucessos da história da teledramaturgia, Avenida Brasil também é a principal cotada para entrar no Vale a Pena Ver de Novo. Se escolhida, essa será a segunda vez que a trama será reprisada. A novela de João Emanuel Carneiro foi exibida pela primeira vez em 2012 e depois entre 2019 e 2020.

Além do simbolismo, o folhetim de Carminha pode ser escolhido como forma de alavancar a audiência vespertina da emissora.

A Viagem vai substituir Tieta?

Um dos maiores sucessos da teledramaturgia pode ter espaço nas tardes da TV Globo. A história de autoria de Ivani Ribeiro acompanha a vida de Alexandre (Guilherme Fontes), um criminoso que é preso após ser condenado por roubo e homicídio, mas comete suicídio enquanto está na cadeia.

A alma do jovem passa a atormentar a vida daqueles que cruzaram seu caminho na Terra, sobretudo seu irmão Raul (Miguel Falabella), seu cunhado Téo (Maurício Mattar) e o advogado Otávio Jordão (Antonio Fagundes), pessoas que o protagonista responsabiliza pelo seu destino trágico.

Guilherme Fontes em A Viagem – Foto: Reprodução/Rede Globo

Cobras e Lagartos

A novela, de autoria de João Emanuel Carneiro, foi ao ar entre abril e novembro de 2006, contando com 179 capítulos que alcançaram uma média de 38,28 pontos de audiência. A trama se desenrola no Rio de Janeiro e tem como fio condutor o império construído por Omar Pasquim (Francisco Cuoco), que está em busca de um herdeiro para sua vasta fortuna.

O destino do ricaço toma um novo rumo quando Duda (Daniel Oliveira), um jovem motoboy, o salva de um assalto, levando Omar a acreditar que o rapaz pode ser o candidato ideal para casar-se com sua sobrinha Bel (Mariana Ximenes). Além disso, o protagonista enfrenta o desafio de lidar com seus outros sobrinhos, os ambiciosos Tomás (Leonardo Miggiorin) e Leona (Carolina Dieckmann), que querem colocar as mãos na fortuna.

Lázaro Ramos e Mariana Ximenes em “Cobras e Lagartos” (2006) – Foto: Reprodução/Rede Globo

Da Cor do Pecado

“Da Cor do Pecado” vai substituir Tieta? Outra novela de sucesso do horário das 19h, foi escrita por João Emanuel Carneiro e chegou a bater 42,59 pontos de audiência. O título pode ser uma boa pedida para o Vale a Pena Ver de Novo e reúne fãs.

A trama gira em torno do amor entre Preta (Taís Araújo), uma pobre feirante, e Paco (Reynaldo Gianecchini), um homem rico. Apesar da paixão pela mocinha, o rapaz está noivo da vilã Bárbara (Giovanna Antonelli), que está de olho em seu dinheiro.

Quando Paco decide terminar com a noiva, ela revela que está grávida. O rapaz foge para o Maranhão para reencontrar seu grande amor, mas Bárbara vai atrás dele e inferniza a vida do casal na esperança de conseguir dar o “golpe do baú”.

A Gata Comeu pode substituir Tieta?

Sucesso dos anos de 1980, “A Gata Comeu” fez um grande sucesso no horário das 18h, somando 48,74 pontos de média de audiência.

Na trama, a personagem de Cristiane Torloni, Jô Penteado, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando conhece o professor Fábio Coutinho, interpretado por Nuno Leal Maia, em uma embarcação. O docente está em uma excursão marítima com seus alunos quando o navio desvia de rota por causa de um temporal. Jô, Fábio, os alunos e alguns pais acabam presos em uma ilha deserta.

Cristiane Torloni e Cristiane Torloni em “A Gata Comeu” (1985) – Foto: Reprodução/Globo

