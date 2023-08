Ademir morre após levar tiro em Terra e Paixão?

No capítulo do dia 10 de agosto, Ademir vai levar um tiro ao começar a investigar a morte de Daniel (Johnny Massaro) em Terra e Paixão. O fazendeiro marca um encontro com Dalva, esposa do mecânico que mexeu no carro do advogado, mas é vítima de um atentado quando a mulher resolve contar tudo o que sabe. Aflito para saber se Ademir morre em Terra e Paixão? O DCI te conta!

O que acontece com Ademir em Terra e Paixão?

O personagem começará a investigar a morte de Daniel por conta própria após Caio (Cauã Reymond) levantar a possibilidade do carro do advogado ter sido boicotado. Ademir marcará um encontro com Dalva em um boteco para que a esposa de Ernesto (Eucir de Souza) conte o que sabe.

No entanto, antes que Dalva possa abrir a boca, um motoqueiro surgirá no local e dará um tiro no peito do produtor rural. "Seu Ademir! Ai, meu Deus! Mataram ele", grita Dalva, ao ver ele caído.

A esposa de Ernesto ficará com medo de se envolver no crime e ligará para uma ambulância. "É uma emergência... Tem um homem baleado aqui na Estrada dos Emboabas, na altura do quilômetro setenta e dois. Tem que ser rápido, ele tá perdendo muito sangue...", dirá a mulher. Em seguida, Dalva sai do local sem ser vista.

Em Terra e Paixão, Ademir será rapidamente hospitalizado e não correrá risco de morte. A notícia chegará até Flor (Letícia Laranja), que avisará Caio sobre o atentado.

O irmão de Antônio (Tony Ramos) vai se recuperar e chamará Caio para conversar. O personagem de Charles Fricks dirá que a morte de Daniel não foi acidental e que o sobrinho deve tomar cuidado.

Não há mais informações sobre Ademir no resumo dos capítulos entre 14 a 19 de agosto, mas o personagem não vai morrer. O produtor rural deve ficar hospitalizado por um tempo antes de retornar a Nova Primavera.

Quem tentou matar o tio de Caio?

O mandante do atentado contra Ademir possivelmente é mesmo da perseguição contra Caio e que sabotou o carro de Daniel. No entanto, a identidade do assassino ainda não deve ser divulgada.

Uma das teorias do público é de que Irene (Glória Pires) está por trás de tudo. Isso porque a madame pode ter mandado sabotar o carro pensando em matar Caio, mas acabou perdendo o próprio filho. A motivação para a vilã pensar nesse plano seria garantir que Daniel ficaria com a sucessão, e não o primogênito.

Outros nomes cogitados pelo público são Petra (Debora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete). O que poderia motivar a caçula a cometer tal vilania poderia ser o fato de que nunca é cogitada por Antônio a ficar com a sucessão. Depois de se livrar do vício em remédios tarja preta, a agrônoma tem se esforçado para obter sucesso na vida profissional.

Já o italiano veio ao Brasil justamente para dar um golpe na família La Selva. Também já foi cogitada a possibilidade do farsante ser o sucessor caso Petra assuma os negócios do clã, o que seria interessante para ele se livrar de Caio e Daniel.

Até mesmo Agatha (Eliane Giardini) pode estar envolvida. A mãe de Caio sairá da cadeia depois de passar vinte anos presa e retornará a Nova Primavera para tentar reconquistar o filho. A matriarca poderia estar interessada em se vingar de Irene e ficar com o dinheiro da família La Selva, já que o casamento com Antônio ainda está válido perante a lei.

Mais adiante, o folhetim deve explicar qual a relação de Ernesto e Dalva com o mandante dos atentados contra os rapazes.

