Aline fica grávida de Caio na novela Terra e Paixão?

Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis) já protagonizaram algumas cenas quentes em lugares inusitados na novela Terra e Paixão. O romance entre os dois mocinhos deixou o público questionando se há chances da viúva engravidar do primogênito, causando uma reviravolta ainda maior.

Aline vai engravidar na novela?

Não há previsões de quando e se Aline vai engravidar de Caio em Terra e Paixão. Apesar do casal ter ficado juntos algumas vezes ao longo da novela de Walcyr Carrasco, a viúva ainda não deve gerar um filho de seu amado. O foco da trama a partir dos próximos será a desistência do rapaz em relação ao casamento com Graça (Agatha Moreira).

Aline decidirá ir ao casamento de Caio, mas sua presença deixará o primogênito em choque e mexerá tanto com o coração do rapaz que ele desistirá do casamento quando já estiver no altar esperando a noiva. Graça terá um ataque de fúria ao saber que o noivo não quer mais se casar e se sentirá humilhada.

O cancelamento da cerimônia será mais um escândalo da família La Selva em Nova Primavera, o que deixará Antônio furioso - minutos antes de Aline entrar na igreja, o empresário pede para que o filho não o decepcione.

A atitude de Caio renderá mais um confronto entre ele e Antônio. O personagem de Cauã Reymond dirá que não vai abrir mão do amor de Aline, o que fará com ele seja expulso de casa.

Sem ter para onde ir, Caio comprará a casa que Jussara (Tatiana Tiburcio) colocará à venda. O primogênito estará livre para ficar com Aline, e a união dos dois será abençoada por Jurecê (Daniel Munduruku).

Caio e Aline vão engatar um namoro de fato nos próximos capítulos de Terra e Paixão. No entanto, os mocinhos ainda não terão paz já que Graça vai propor a Jonatas (Paulo Lessa) que os dois se unam para destruir o casal.

Graça faz oferta para Jonatas

Sabendo que Jonatas (Paulo Lessa) é apaixonado por Aline, Graça vai propor que eles se unam para separar o casal. O produtor rural já ficará furioso ao saber que os dois estão juntos, e até alertará a viúva dizendo que o rapaz só está interessado nas terras dela.

No entanto, o bom caráter de Jonatas falará mais alto e ele recusará a oferta da dona da boutique. O rapaz dá a negativa para a loira, mas acaba se envolvendo em uma confusão com Caio da mesma forma. Sobrará para Aline separar os dois.

A vida do primogênito também vai virar de cabeça para baixo quando Agatha (Eliane Giardini) retornar para Nova Primavera. Será revelado que a mãe do rapaz forjou a própria morte para fugir de Antônio, que ameaçou matá-la caso ela pedisse o divórcio.

A essa altura da trama, Caio ainda estará em um relacionamento com Aline. O casal deve seguir juntos até ao menos semana que vem, de acordo com o resumo do Gshow. Enquanto isso, Irene (Glória Pires) e Graça vão se unir para colocar as mãos na fortuna La Selva.

A loira anunciará que seu filho se chamará Daniel, em homenagem ao seu falecido ex-namorado, e será convidada para morar na casa da família La Selva. Juntas, as duas mulheres e Gladys (Leona Cavalli) vão tentar encontrar uma forma de dar continuidade ao plano de ficarem com a fortuna que pertence a Caio e seu pai.

